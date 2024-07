Humberto Abanto minimiza caso 'Cócteles': "¿Quién ha probado que hubo el aporte de Odebrecht? Solo Barata"

En entrevista con Exitosa, el abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, minimizó las investigaciones que se siguen en el caso 'Cócteles' y aseguró que no existieron los aportes de la empresa Odebrecht a la campaña electoral de Keiko Fujimori en el año 2011.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado descartó rotundamente que haya existido el presunto delito de corrupción en el caso que se sigue contra la lideresa de Fuerza Popular y otros acusados.

"No es financiamiento ilegal de los partidos, para que haya un financiamiento ilegal tiene que haber ilegalidad, pero no fue el caso. El caso es un caso de corrupción de Odebrecht, así comenzó y hoy día comienzan a girarlo de mil maneras porque se desploma, esa es la verdad. ¿Quién ha probado que hubo el aporte de Odebrecht? Solo tienes la palabra de Barata", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Abanto cuestionó que los dirigentes de Odebrecht no haya demostrado la ruta del dinero que, supuestamente favoreció a Keiko Fujimori. "Ni siquiera saben de lo que están hablando", refirió el abogado del también investigado Jaime Yoshiyama.

En tal sentido, el abogado aseguró que durante 18 meses, el Ministerio Público (MP) "enterró" una información "corroborada" en la carpeta de colaboración eficaz de Jorge Yoshiyama. "Yo tengo una teoría y se va a discutir en el juicio oral", precisó.

Cabe mencionar que, Abanto explicó la versión que maneja la defensa legal de los acusados en el caso Odebrecht. "No se puede probar lo que no ocurrió", manifestó el abogado.

En otro momento, el abogado de Jaime Yoshiyama criticó la acusación que presentó el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, en su contra y aseguró que "los amigos" del fiscal buscaron exentar el debate por "un tema sin relevancia".

"Es un problema de ellos, no mío. Yo creo que los hechos son los hechos, yo estaba hablando con Giulliana Loza y está grabado además, me remito a la grabación. Los amigos del fiscal quieren exentar el debate, como el fiscal intentó hacerlo y nos hizo perder una sesión completa por un tema que no tiene ninguna relevancia", detalló Abanto.