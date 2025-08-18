Pedro Aquino está apto para jugar: Santos Laguna brindó información sobre su estado de salud

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este lunes 18 de agosto cierra el mercado de pases en la Liga1. Por tal motivo, Alianza Lima busca en el mercado a un reemplazo para sustituir a Kevin Noriega y el nombre que más sonó fue el de Pedro Aquino, quien está apto para jugar. Así lo confirmó su propio club, el Santos Laguna de México.

¿Qué dice el comunicado de Santos Laguna?

Según el parte que compartió el cuadro de la Liga MX, el mediocentro peruano no tiene ninguna lesión que le impida la práctica deportiva. Esto le da la confianza a los blanquiazules de apresurar el fichaje del canterano de Sporting Cristal para que se una a sus filas por lo que resta del torneo Clausura.

"Por medio de la presente se hace constatar que el jugador Pedro Aquino Sánchez, de 30 años de edad, nacido el 13 de abril de 1995, y actualmente en actividad en el Club Santos Laguna, se encuentra actualmente APTO para la práctica deportiva de alto rendimiento", expresa el escrito.

Comunicado de Santos Laguna.

Cabe señalar que en estas últimas semanas, corrió el rumor de que habían dos clubes nacionales interesados en repatriar a Pedro Aquino. Entre los íntimos' y los 'cerveceros' se peleaban al jugador, sin embargo, Julio César Uribe, director general de Cristal, confirmó que no ficharían a nadie más, dejando a Alianza Lima como el único interesado.

Franco Navarro confirmó interés por Aquino

Antes de enrumbarse hacia Ecuador para el partido de vuelta de la Copa Sudamericana, el gerente deportivo, Franco Navarro, habló sobre el futbolista de Santos Laguna. El directivo confirmó el interés, pero aún quedan detalles que finiquitar para que su llegada sea una realidad.

"Hay una posibilidad. Pedro quiere venir, pero estamos contra el tiempo, así que esperemos que se resuelvan algunos detalles, pero es una posibilidad", manifestó el gerente deportivo en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima: "Pedro Aquino quiere venir a Alianza Lima y esperamos que se resuelvan algunos detalles". 🤝🏻👍🏻 https://t.co/auJGeGhtCe pic.twitter.com/1Sdb2KBlcX — José Varela (@theatharis) August 18, 2025

Pese a que 'La Roca' tiene contrato hasta finales del 2027 con 'Los Guerreros', su equipo no lo inscribió para la presente campaña de la Liga1. Esto lo obligó a buscar otro y ahí apareció la alternativa de regresar a la Liga1, luego de ocho años de jugar en cuatro equipos de la liga mexicana.

De esta manera, Alianza Lima tiene un motivo para cerrar el fichaje de Pedro Aquino, al saber por parte del Santos Laguna que está en perfectas condiciones. Los blanquiazules tendrán que acelerar las negociaciones para hacerse con los servicios del mediocentro de 30 años.