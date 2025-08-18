Presidente de Conmebol tras reelección de Agustín Lozano: "Es un reconocimiento a tu dedicación al fútbol peruano"

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este lunes 18 de agosto, se llevó a cabo la Asamblea de Bases eleccionarias de la Federación Peruana de Fútbol donde fue reelegido Agustín Lozano como flamante presidente. Además, se cambió el periodo de su gestión el cual inicialmente sería solo hasta el 2029 extendiéndose por un año más por lo que ahora será hasta el 2030.

Pese al importante rechazo por gran parte de los actores más importantes del fútbol nacional, el cuestionado directivo obtuvo el 95 % de los votos posibles obteniendo una mayoría aplastante. Dentro de su equipo de trabajo, se encuentran dirigentes de ligas departamentales, equipos de la Liga 1, árbitros y hasta la Asociación de Futbolistas.

Alejandro Domínguez felicita a Agustín Lozano

Como era de esperarse, desde Paraguay, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, felicitó a Agustín Lozano por esta nueva reelección al frente de la Federación Peruana de Fútbol.

En su mensaje, el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol señaló que este logro es un resultado de su trabajo al frente del balompié nacional deseándolo lo mejor y agradeciendo el hecho de que seguirán trabajando juntos.

"¡Felicitaciones, Agustín Lozano, por tu reelección como Presidente de la Federación Peruana de Fútbol! Este logro es un reconocimiento a tu liderazgo y dedicación al fútbol peruano. Estamos felices de seguir trabajando juntos con el mismo compromiso. ¡Éxitos en esta nueva etapa! ¡A seguir Creyendo en Grande!", indicó.

¡Felicitaciones, Agustín Lozano, por tu reelección como Presidente de la Federación Peruana de Fútbol!



Este logro es un reconocimiento a tu liderazgo y dedicación al fútbol peruano. Estamos felices de seguir trabajando juntos con el mismo compromiso.



¡Éxitos en esta nueva... pic.twitter.com/AEHVCpcTtq — Alejandro Domínguez (@agdws) August 18, 2025

¿Qué dijo Agustín Lozano tras reelegirse en la FPF?

Luego de obtener 61 votos a favor, 3 en blanco y ninguno en contra, el flamante presidente de la FPF expresó unas palabras tras su contundente victoria. Al igual que en otras oportunidades, el cuestionado directivo agradeció el rotundo apoyo de los demás dirigentes y dejó en claro que seguirá trabajando para obtener los resultados deportivos para sacar adelante el balompié nacional.

"Agradezco la ratificación de la confianza de los presidentes de las instituciones del fútbol. Hoy hemos demostrado que es posible la unidad y pensar en un solo objetivo que es el crecimiento del fútbol peruano. Ahora corresponde trabajar de la mano con cada uno de los dirigentes porque todos somos conscientes de que necesitamos resultados deportivos", añadió.

De esta manera, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, felicitó a Agustín Lozano luego de ser reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. El paraguayo aseguró que esto es un premio al extenso trabajo de Lozano durante la gestión que sacó adelante en los últimos años.