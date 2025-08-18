Andrés Hurtado continuará en prisión: PJ rechazó su pedido para archivar caso de tráfico de influencias

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Corte Suprema declaró infundado, el pasado 12 de agosto, el recurso presentado por Andrés Hurtado para archivar la investigación preparatoria que enfrenta por el presunto delito de tráfico de influencias, acusación que también recae en la fiscal suspedida Elizabeth Peralta y otras personas.

El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación de Preparatoria, fue quien rechazó la excepción de improcedencia de acción presentada por el exconductor de televisión, la cual fue planteada por su defensa legal, el pasado 19 de marzo.

Cabe resaltar, que mediante este pedido el conocido popularmente como 'Chibolín' buscaba que se ordene el sobreseimiento de la imputación por el delito de tráfico de influencias que el Ministerio Público le atribuye.

En dicha resolución, el magistrado Checkley consideró que mediante una medida excepción de improcedencia de acción, no compete determinar si un imputado cometió algún tipo de deltio. De igual manera, decidir el grado de participación que tiene en el presunto ilícito.

"Tratándose del delito de tráfico de influencias, al resolver la excepción de improcedencia de acción, no le corresponde al juez dilucidar la probanza de los aspectos típicos del artículo 400° del Código Penal, específicamente, si se invocaron o si se tenían las influencias, o si se ofreció interceder ante ellas, habiendo quedado establecido que los hechos imputados en los tres casos investigados, sí constituirían delito de tráfico de influencias, corresponde desestimar la excepción de improcedencia de acción planteada", indicó el juez Juan Carlos Checkley en el fallo.

¿De qué se le investiga a Andrés Hurtado?

El exconductor de televisión fue detenido el pasado 19 de setiembre de 2024 la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), mientras se encontraba internado en una clínica de San Borja.

Al respecto, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos investiga Andrés Hurtado por su presunta participación como intermediario en el pago de una coima al empresario Javier Miu Lei a favor de la fiscal Elizabeth Peralta, con la finalidad de que recupere unas barras de oro incautadas en 2020.

Además, Hurtado es investigado por la fiscalía por presunto cohecho activo específico en agravio del Estado.

De esta manera, se dio a conocer que el exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', continuará preso en el Penal de Lurigancho, luego que la Corte Suprema declare infundado su recurso para archivar la investigación preparatoria que enfrenta por el presunto delito de tráfico de influencias.