Martín Vizcarra exige su inmediata liberación tras fallo del PJ: "Me siguen reteniendo injustamente"

Este miércoles 3 de septiembre, el Poder Judicial ordenó la excarcelación de Martín Vizcarra quien viene cumpliendo 5 meses de prisión preventiva en el Penal Barbadillo. Y aunque la disposición indicaba que la misma debería ser acatada de forma inmediata, lo cierto es que el expresidente continúa retenido en esta institución penitenciaria ubicada en Ate.

Martí Vizcarra exige su liberación tras fallo del PJ

Ante ello y fiel a su estilo, el exjefe de Estado, utilizó sus redes sociales, específicamente su cuenta de X (antes Twitter) para alzar su voz de protesta frente a lo que calificó como un 'abuso'.

El otrora mandatario aseguró que no se ha cumplido con lo indicado por la justicia a pesar de que los trámites ya concluyeron dentro del Penal donde se encuentra recluido. Además, acusó a un sector de retenerlo injustamente por lo que pidió que sus derechos puedan ser respetados y que se cumpla el debido proceso en el juicio que se le sigue por presuntamente haber recibido coimas.

"Ayer se resolvió mi inmediata libertad. Hoy, siendo más de las 10 de la mañana, aún no se cumple lo que ordenó la justicia. En Barbadillo el trámite ya concluyó; lo que demora son disposiciones de la central ¡Basta de dilaciones! Me siguen reteniendo injustamente. Exijo respeto a mis derechos y al debido proceso", indicó.

— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) September 4, 2025

