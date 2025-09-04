Martín Vizcarra debería salir al mediodía del penal de Barbadillo, según abogado del expresidente

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, estimó que el expresidente de la República debería salir del penal de Barbadillo al mediodía tras el fallo del Poder Judicial.

PJ acepta arraigo familiar

En diálogo con Nicolás Lucar, en Hablemos Claro la defensa legal de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, confirmó que parte de la orden de liberación de su patrocinado está sustentado en su arraigo laboral y familiar y cuestionó que la Fiscalía lo ponga en duda.

"Creo que esos argumentos no resistian el menor análisis. El señor Martín Vizcarra siempre ha vivido con su familia, tiene 30 años de casado, vive con dos de sus hijos, solo dos de los mayores ya son independientes, pero los dos últimos son estudiantes universitarios, dependen económicamente de él y de su esposa. En ese sentido, eso de cuestionar su arraigo familiar no tenía ningún sustento, era un razonamiento absolutamente arbitrario", señaló.

Además, agregó que previamente el arraigo no había sido cuestionado por el Ministerio Público, pues había sido probado y había sido aceptado en otras audiencias.

"Cuando el juez Chávez Tamaris permite en audiencia, frente a nuestros reclamos, que el señor Juárez Atoche cuestione el arraigo familiar evidentemente ha sido advertido por los órganos jurisdiccionales como una irregularidad. Porque si nunca había sido controvertido cómo es que tu, das a lugar a que se debata un tema jamás cuestionado y eso vulneró el derecho a la defensa de Martín Vizcarra", explicó.

No cuestionaron imparcialidad

Aseguró que, pese a su desacuerdo con la orden de comparecencia con restricciones contra Vizcarra, desde la defensa no cuestionaron la imparcialidad de juez Alcocer, pues entendieron que se podría corregir en otra instancia.

"Ello para nosotros no era un signo de parcialidad a favor del Ministerio Público y jamás cuestionamos esa decisión. Lo que no se dio en el caso del señor Chávez Tamariz (juez que dictó prisión preventiva), que ha tenido comportamientos que, desde la perspectiva de la defensa, evidencian una clara parcialidad para el Ministerio Público. ", manifestó.

El abogado fue enfático en señalar que es válida la preocupación de la Fiscalía ante una posible fuga, sin embargo, ello no es razón suficiente para solicitar "ilegalmente" prision preventiva.

"Lo correcto debería ser, es que soliciten tu prisión preventiva sobre la base de tu comportamiento propio, sobre la base de los incumplimientos de la reglas de conducta que te fijan y ¿Eso ha demostrado el Ministerio Público? Jamás lo ha demostrado", aseguró

Es en este contexto que el Poder Judicial ordenó la liberación de Martín Vizcarra, quien permaneció 21 días en el penal de Barbadilla y desde donde su abogado prevé que podría salir al mediodía.

