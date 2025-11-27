¡De Palacio a la cancha!: Presidente José Jerí participa en 'Partido de Leyendas' en el Estadio Nacional

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Lo que parecía un amistoso de exhibición entre leyendas del fútbol sudamericano y exseleccionados peruanos se convirtió en un momento insólito: el presidente José Jerí ingresó al campo de juego y participó activamente en el partido, vistiendo la camiseta del equipo de las leyendas.

El hecho ocurrió este jueves en el Estadio Nacional de Lima, como parte de las celebraciones previas a la final de la Copa Libertadores 2025. La escena fue captada por medios y redes sociales, generando sorpresa y comentarios entre los asistentes.

Jerí compartió equipo con figuras como Carlos Valderrama, Diego Lugano, Felipe Melo y el peruano Luis "Cuto" Guadalupe, en un evento que buscaba homenajear el legado futbolístico del continente. El mandatario fue visto sonriente, saludando a los jugadores y participando en las jugadas con entusiasmo.

Un partido de exhibición

El "Partido de las Estrellas" es una iniciativa de la Conmebol para celebrar la historia del fútbol sudamericano en la antesala de la gran final. Se trata de un encuentro amistoso que reúne a exjugadores emblemáticos de la región con figuras históricas de la selección peruana, en un ambiente festivo y de homenaje.

La idea es conectar generaciones, rendir tributo a los ídolos del pasado y acercar a los hinchas al espíritu de la "Gloria Eterna". El evento también busca posicionar a Lima como sede de grandes espectáculos deportivos, en medio de la expectativa por la final entre Flamengo y Palmeiras.

Figuras históricas en el campo

Entre los convocados por el equipo peruano destacan:

Héctor Chumpitaz

Óscar Ibáñez

Luis "Cuto" Guadalupe

Por el equipo Conmebol, se sumaron:

Carlos Valderrama (Colombia)

Felipe Melo (Brasil)

Diego Lugano (Uruguay)

Ronald Raldes (Bolivia)

La final que se espera

Este sábado 29 de noviembre, el Estadio Monumental de Lima será sede de la final única de la Copa Libertadores 2025, que enfrentará a Flamengo y Palmeiras. Ambos clubes brasileños buscan su cuarta corona continental, lo que los convertiría en el equipo más laureado de Brasil en la historia del torneo.

La ciudad ya respira fútbol, con miles de hinchas brasileños llegando a Lima y una agenda de eventos que incluye homenajes, ferias y espectáculos musicales.

La aparición de José Jerí en el "Partido de las Estrellas" no solo sorprendió por lo inusual, sino que reforzó el carácter festivo y simbólico del evento. Lima se convierte así en el epicentro del fútbol sudamericano, con una final histórica en puerta y un presidente que, literalmente, se puso la camiseta.