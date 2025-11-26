Martín Vizcarra traicionó a PPK, afirma Gilbert Violeta: "Hizo un pacto con el fujimorismo"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el excongresista Gilbert Violeta sostuvo que Martín Vizcarra, hoy condenado a cárcel, traicionó a Pedro Pablo Kuczynski al hace un pacto con el fujimorismo para obtener la presidencia.

Traicionó a PPK para llegar a presidencia

Tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia, se dio paso al mandato por sucesión del primer vicepresidente de su gabinete, Martín Vizcarra en el 2018.

Tras su llegada al cargo presidencial, Vizcarra ha demostrado una postura anti fujimorista en reiteradas ocasiones incluso basando su última campaña presidencial sobre esta base. Sin embargo, tal postura fue disidente en su búsqueda por llegar a Palacio de Gobierno.

Según Violeta, excongresista y exjefe de campaña del exmandatario sentenciado, Vizcarra pactó con congresistas de la bancada fujimorista para ocupar el cargo como presidente.

"Era fujimorista rabioso. Martín Vizcarra ha sido una persona que tiene la traición en la sangre pero hace un pacto con el fujimorismo para traicionar a PPK para hacerse de la presidencia"

Tal acuerdo se habría dado tras lograrse un "entendimiento político" sobre la vacancia presidencial aprobada por el Congreso de la República en contra de Kuczynski.

Sumado a ello que no presentó su renuncia a pesar que la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, lo hizo. "No hubieran ido jamás si no sabían que Martín Vizcarra ya tenían un acuerdo", precisó.

"Segunda traición es al propio fujimorismo"

Luego de ocupar el cargo de presidente, traicionó a la bancada fujimorista y gobernó hasta cerrar el Parlamento, según expuso el excongresista Violeta.

"La segunda traición es al propio fujimorismo, a la señora Keiko con quien había pactado el golpe a Kuczynski, luego la traiciona, se apega a la caviarada y al fujimorismo les da una patada y los hace a un lado", señaló

"El fujimorismo ya había quedado su bala de plata por lo tanto ya no podía botar a Vizcarra", en ese sentido, el Parlamento quedó "sin capacidad de reacción", expuso Violeta.

Tal situación llegó a su fin cuando el círculo más cercano del exjefe de Estado cuando se da el inicio de las investigaciones, donde se dieron cuenta "que la siguiente traición sería hacia ellos".

Entre ellos se encontrarían José Manuel Hernández, Karem Roca, Elmer Trujillo, entre otros, lo que propició que se acojan a la colaboración eficaz. Con ello y otros testigos, se dio a conocer las pruebas que hoy sentenciaron al exmandatario.

