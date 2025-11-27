Nicolás Maduro ordenó a los miembros de la Aviación Militar Bolivariana que estén "alertas y listos"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La tensión militar entre Washington y Caracas, en medio del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe. Durante una reciente comparecencia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a los miembros de la Aviación Militar Bolivariana (AMB) que estén "alertas, listos y dispuestos" ante un eventual "agresión" en contra de su país.

Maduro habla sobre el despligue naval de EE.UU.

En el marco del 105 aniversario de la Aviación Militar Bolivariana y 33 de la gesta heroíca del 27 de noviembre de 1992, este jueves el mandatario venezolano resaltó los avances de la Revolución Bolivariana pese a que se suscitaron agresiones imperiales.

En tal sentido, aprovechó la oportunidad para referirse al despliegue naval que ha realizado Estados Unidos inició desde el pasado mes de agosto en Caribe, como parte de su lucha con el narcotráfico.

"Desde hace 17 semanas, fuerzas extranjeras imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz del mar Caribe, Sudamérica y Venezuela, bajo falsos y extravagantes argumentos que nadie cree ni en la opinión pública estadounidense ni en la mundial y menos en la poderosa opinión pública venezolana.", aseveró.

Vale recordar que, el Gobierno de Donald Trump ha desplegado en las últimas semanas un gran número de tropas, aviones y barcos bajo la consigna de desarticular el tráfico de narcóticos, degradar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales .

Adicionalmente, calificó la presencia de este armamento norteamericano como "guerra psicológica, presiones inmorales". Sin embargo, se mostró confiado en una victoria en el eventual caso en que su nación se declare como "república en armas".

"Alertas, listos y dispuestos"

En otro momento, Nicolás Maduro dirigió sus palabras a la Aviación de Venezuela ordenando a que estén "alertas, listos y dispuestos" para defender a la nación venezolana.

"Señores oficiales, señoras oficiales, soldados y soldadas la independencia y la paz son patrimonios indivisibles de la existencia de nuestra república por ahora y por siempre (...) les pido estar siempre imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación como patria libre y soberana. Sé que jamás le fallarán a Venezuela", sostuvo Nicolás Maduro

Vale indicar que estas declaraciones del mandatario venezolano se suscitan luego de que la Administración de Estados Unidos vinculara por primera vez al Gobierno de Maduro como una organización terrorista tras designarla al denominado 'Cartel de los Soles'.

En síntesis, Nicolás Maduro solicitó a los oficiales de la Fuerza Aérea estra "imperturbables, alertas, listos y dispuestos" para defender a Venezuela.