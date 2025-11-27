¿Se acerca el fin de la guerra? Putin explica cómo podrían acabar las hostilidades entre Rusia y Ucrania

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue su curso en medio de especulaciones de un plan de paz que estaría planificando Estados Unidos. Sin embargo, el presidente ruso, Vladimir Putin, dio una explicación en la que manifiesta cómo se podría dar el fin de las hostilidades iniciadas en febrero del 2022.

Ucrania debe abandonar zonas ocupadas

De acuerdo al líder del Kremlin, la solución para el término del conflicto es sencillo y depende enteramente de la parte ucraniana. En una conferencia de prensa realizada en Kirguistán este jueves 27 de noviembre. Indicó que si las fuerzas rivales se retiran de las zonas en las que han avanzado, el fuego cesará.

"Seguimos recibiendo propuestas para poner fin a las hostilidades aquí, allá y allá, y las tropas ucranianas se retirarán de los territorios que ocupan. Entonces, cesarán los combates. Si no se retiran, lo lograremos por la fuerza de las armas", manifestó el mandatario.

Putin explica cuándo terminarán los combates en Ucrania



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante una rueda de prensa, explicó cuándo terminarán las hostilidades en Ucrania. pic.twitter.com/1E9DXg6s41 — RT en Español (@ActualidadRT) November 27, 2025

A ello, el presidente ruso sostuvo que Ucrania tiene un grave problema con respecto a las tropas con las que cuenta. Según los datos que maneja, la brecha entre bajas y los efectivos que puede mandar al frente es cada vez menor, llegando a sufrir 47 mil pérdidas solo en el mes de octubre.

Resaltó que en la actualidad muchos soldados enviados por Kiev a seguir con la lucha se encuentra en un estado deplorable y que "parecen vagabundos". El desgaste externo y la falta de abastecimiento, habría dejado a unos 3500 combatientes rodeados en la margen izquierda del río Oskol (provincia de Járkov).

Se viene nueva reunión con Estados Unidos

En esta misma conferencia, el jefe de Estado anunció que la próxima semana tendrá una nueva reunión con enviados de la Casa Blanca en Moscú. La delegación tendría como cabeza a Steve Witkoff, enviado especial en Misiones de Paz de los Estados Unidos, para discutir el plan de paz propuesto por Donald Trump.

Sobre esto, el líder del Kremlin advirtió que su nación logrará sus objetivos en territorio ucraniano y envió un ultimátum a Kiev para que acepte la propuesta. "Hay que sentarse y discutirlo seriamente, allí cada palabra tiene su importancia", señaló.

Para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, Vladimir Putin propone que las tropas de Kiev se retiren de los territorios que han avanzado y con ello, cesarán las hostilidades. El mandatario dio esta explicación que podría ponerle fin al conflicto prolongado por más de tres años.