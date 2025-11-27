Fiscal Juárez Atoche responde a Martín Vizcarra tras su sentencia: "Es falso que sea una venganza"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal Germán Juárez Atoche respondió a la acusación del expresidente Martín Vizcarra, quien tras ser condenado a 14 años de prisión efectiva por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua' aseguró que todo era producto de una venganza.

Niega venganza

En entrevista en Canal N, el Juárez Atoche sostuvo que no existe una venganza de parte de los empresarios del 'Club de la Construcción', pues el caso seguido contra Vizcarra nació de otra persona que no pertenecía a dicho grupo.

"Eso lo viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero es falso de que sea una venganza contra Martín Vizcarra por parte de estos constructores, porque quien denuncia el hecho de corrupción que había dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que era el 'Club de la Construcción', nace de una delación del señor Renato Ribeiro Bartoletti, que era una exejecutivo de la empresa Odebrecht", sostuvo.

Según Atoche, Ribeiro detalló a las autoridades la existencia de un grupo de empresarios que "se repartían las obras a cambio de dinero" y fue a partir de ello que se abrió la investigación.

"No por lo que dice el señor Martín Vizcarra, al contrario el señor Martín Vizcarra Cornejo estaba asustado y ahí están los WhatsApps que le hace llegar a Hernández Calderón para que averiguara si efectivamente los señores de Obrainsa, los exejecutivos, y los de ICCGSA se habían acogido a una colaboración eficaz", asegura.

Martín Vizcarra se pronuncia tras sentencia

El expresidente Martín Vizcarra se pronunció en sus redes sociales tras ser condenado a 14 años de prisión efectiva por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

En primer lugar, el exmandatario aseguró que ha sido condenado por "enfrentar al pacto mafioso", pues como se recuerda, en su última entrevista con Exitosa, resaltó que él denunció al "Club de la construcción", presunto cártel de empresas constructoras, peruanas y extranjeras, que se dedicarían a ganar licitaciones públicas de grandes infraestructuras, muchas de ellas licitadas por el MTC, mediante el pago de sobornos a autoridades.

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar", fue la reacción de Vizcarra en su tuit de X.

Dijo Martín Vizcarra resaltando que la sentencia del Poder Judicial evidenciaría, para él, no un acto de justicia, sino de venganza, para sacarlo de la esfera pública y silenciar su voz. Indicó que no se doblegará pese a todo.

Es por ello que, el fiscal Juárez Atoche rechazó que el juicio e investigación haya sido producto una venganza por parte de los empresarios, ya que nación por un exejecutivo de Odebrecht.