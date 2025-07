Martín Vizcarra y su plena confianza ante fallo del PJ: "No tengo la menor duda en que la sentencia va a ser absolutoria"

Confía en su inocencia. En diálogo con Exitosa, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua' y aseguró de que "no tiene la menor duda" de que el Poder Judicial (PJ) lo absolverá de las acusaciones en su contra.

El 27 de junio, el PJ rechazó el pedido de seis meses de prisión preventiva en contra de Vizcarra Cornejo, en el marco de las investigaciones que afronta por los proyectos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua', pese a la tesis fiscal de que el exmandatario muestra señales de peligro de fuga por su presunta falta de arraigo laboral y familiar, además, de la declaración de los representantes de las compañías Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa.

En ese marco, Vizcarra llegó al programa 'Hablemos Claro' y al escuchar la reciente entrevista brindada por el fiscal Germán Juárez Atoche, asegurando que en octubre de 2025 el líder del partido político Perú Primero sería sentenciado, el exjefe de Estado no dudó en cuestionar al miembro del Equipo Lava Jato.

Según detalló, Juárez muestra "estar absolutamente ajeno y desconoce los plazos porque ya no va a los juicios orales, manda a su adjunto" y en el requerimiento de prisión preventiva se mostró como un fiscal "balbuceante, sin contundencia ni ideas claras". Incluso, remarcó que hasta el momento todas las acusaciones en su contra no tienen sustento.

"Con todo lo que estamos aclarando en el juicio oral. No tengo la menor duda en que la sentencia va a ser absolutoria porque no hay cómo demostrar la entrega y recepción del dinero. No hay cómo demostrar que yo estuve en los sitios para recibir dinero porque la geolocalización no cuadra", expresó.