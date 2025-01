Nilo Burga: Copropietaria de hotel donde murió fue alta funcionaria de Qali Warma, según Karla Ramírez

En exclusiva para Exitosa, la periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panorama, dio a conocer que una de las propietarias del hotel Luz y Luna, donde fue hallado el exjefe de la empresa Frigoinca, Nilo Burga, fue trabajadora de Qali Warma hasta inicios de 2024.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la mujer de prensa detallo que se trata de una empresa llamada Dalmarcy S.A.C., y que, dentro de ella, uno de sus acreedores, fue trabajadora, y hasta alta funcionaria, del programa Qali Warma hasta abril del 2024.

Como es de conocimiento público, el miércoles 25 de diciembre, el presidente de la empresa Frigoinca fue hallado sin vida en la habitación 301 del hotel Luz y Luna en el distrito de Magdalena. Efectivos de la PNP y de los bomberos acudieron al lugar, sin embargo, era demasiado tarde.

Según la necropsia efectuada días después, su misteriosa muerte fue causada por distintas heridas, presuntamente realizadas con artefactos punzocortantes, en la zona cervical y la caja torácica. Según la información difundida por La República, las laceraciones infundadas por una presunta arma blanca generaron gran pérdida de sangre, lo que consiguientemente causó le causó la muerte.

En días posteriores a la muerte de su defendido, el abogado de Nilo Burga, Felix Chero, acotó que su patrocinado dejó una carta de despedida a sus familiares, presuntamente antes de quitarse la vida. Asimismo, acotó que este tenía problemas psicológicos causados por las investigaciones en el caso Qali Warma.

"Yo me he saludado con el día 24 (de diciembre) por Navidad. Me pidió que continúe apoyándolo en el tema de la asesoría legal. Quedamos en conversar para establecer detalles. Él siempre se sometió a la investigación, al llamado del Ministerio Público junto a su hijo Michael Burga, que también esta investigado", comentó.