Ollanta Humala se pronuncia sobre fallo del TC: "Se cierra hoy un capítulo nefasto"

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente Ollanta Humala aludió al fallo del Poder Judicial (PJ) de archivar el proceso penal en su contra por lavado de activos y extender los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor de su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia.

El sentido pronunciamiento de Ollanta Humala tras fallo del TC

Por medio de su red social X (antes Twitter), el exmandatario decidió referirse respecto al fallo del Tribunal Constitucional (TC). Indicó que el dictamen en su contra fue una persecución política y que además aseguró que su partido no habría recibido dinero ilícito para realizar sus campañas electorales.

"Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en el Perú. El fallo del @TC_Peru confirmó lo que siempre defendimos con la frente en alto: nos persiguieron y nos encarcelaron de forma abusiva por supuestos aportes de campaña que NUNCA fueron delito", detalló.

En ese sentido, señaló que la tranquilidad de su familia fue destruida y que el sistema de justicia no busca la verdad sino el escarnio. La declaración evidencia el profundo impacto personal y material provocado por las investigaciones fiscales que pesaron sobre su entorno más cercano durante el desarrollo de la causa.

"Destruyeron nuestra tranquilidad, nuestro derecho a la salud y buen nombre, el patrimonio de nuestros hijos y la vida de valiosas personas que sufrieron este mismo ensañamiento. Un sistema de justicia que destruye así a sus propios ciudadanos no busca la verdad sino el escarnio", indicó el exmandatario.

En esa misma línea, resaltó la necesidad de un nuevo sistema que sea respetuoso con las leyes y que fiscalice los abusos cometidos en contra de los investigados. Con este llamado, el exjefe de Estado insiste en reestructurar las facultades de los organismos de investigación para prevenir detenciones antes de una condena definitiva en procesos futuros.

"El Perú necesita urgentemente un sistema independiente de los poderes fácticos, respetuoso del principio de legalidad, que sancione el abuso de las prisiones preventivas y garantice el plazo razonable y la presunción de inocencia. Una reforma profunda para despolitizar la justicia y asegurar que las fiscalías dejen de ser armas de linchamiento para que nunca más de una familia peruana vuelva a padecer este calvario", se lee en la publicación.

Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en el #Perú

El fallo del @TC_Peru confirmó lo que siempre defendimos con la frente en alto: nos persiguieron y nos encarcelaron de forma abusiva por supuestos aportes de campaña que NUNCA fueron delito. Destruyeron nuestra... pic.twitter.com/uNLvIP0qoM — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) August 14, 2026

Proceso penal contra Humala fue archivado

En cumplimiento del fallo del TC, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional archivó el proceso por lavado de activos contra el exmandatario el pasado 13 de agosto. La resolución también acogió las solicitudes de los coacusados y extendió sus beneficios a la exprimera dama Nadine Heredia.

Con esta decisión se anuló la condena de 15 años de cárcel contra la esposa de Ollanta Humala y se levantó su orden de captura. Pese a la anulación de la pena, su defensa técnica, a cargo del abogado Edinson Huamán, recomendó que continúe en Brasil.