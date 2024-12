Ollanta Humala recibió dinero de Venezuela en valijas diplomáticas para su campaña, aseguró Belaunde Lossio

El juicio oral que se le sigue a Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos del posible financiamiento ilícito en la campaña presidencial 2006, siguió este lunes 16 de diciembre con una nueva declaración de Martín Belaunde Lossio. El exasesor del líder del Partido Nacionalista se presentó ante el Tercer Juzgado Penal Nacional para dar nuevas versiones de lo sucedido durante esos años.

Durante su intervención, el aspirante a colaborador eficaz aseguró que el hermano de Antauro recibió desde Venezuela un importante monto de dinero proveniente de empresarios cercano al gobierno de Hugo Chávez. Dicho ingreso económico fue directamente destino a la campaña presidencial del 2006, la cual finalmente ganó Alan García.

Frente al Poder Judicial, Martín Belaunde Lossio aseguró que estas maletas con dinero llegaban bajo la modalidad de valijas diplomáticas las cuales no pueden ser tocadas por autoridades de migración. El empresario también reafirmó que dicho dinero eran coimas que se hacían pasar por dinero legal, pero que eran enviadas directamente por hombres de negocio cercanos al chavismo.

"Evidentemente, era una coima, creaba procesos a empresarios amigos y esos les pedían una parte de las utilidades como coima, y con esa coima se enviaban a Perú (desde Venezuela). Se enviaban en valijas diplomáticas, básicamente, las que yo conozco, por lo menos. Las valijas diplomáticas son un sistema que vienen maletas vía diplomática que no pueden ser tocadas", inició.

Ollanta Humala y Nadine Heredia habrían recibido dinero desde Venezuela.

Además de esa afirmación, Belaunde Lossio aseguró que fue la propia Nadine Heredia quien le ordenó recoger esta gracia económica la cual fue destinada a la campaña presidencial del 2006, pero este no llegó a detallar la cantidad que había en dichas maletas.

"Era una mochila, en el carro antes de bajar y vi que había dinero desordenado y lo entregué donde debía de entregarlo, que era en la oficina de la señora (Nadine) Heredia, era en dólares. La señora Heredia me pidió que vaya a recoger una mochila con dinero, una mochila no, me dijo: anda a recoger un dinero que te van a entregar de Venezuela", añadió.