Pedro Castillo negó tener una oficina en el penal de Barbadillo tras revelarse lista de sus visitas

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente Pedro Castillo rechazó este martes las versiones periodísticas que lo acusan de haber instalado una oficina dentro del penal de Barbadillo. Durante la audiencia por el intento fallido de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022. El exmandatario señaló que las acusaciones son falsas.

Rechazo de las acusaciones

Durante la audiencia judicial por el intento fallido de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo rechazó tajantemente los informes periodísticos que aseguran que cuenta con una oficina en el penal de Barbadillo.

"La prensa de los fracasados y derrotados políticos, este fin de semana han hecho público que yo tenia una oficina en Barbadillo. Totalmente falso. ¿Cuál es el problema de recibir a mis visitas? ¿El problema son los que me visitan o el problema es el derecho a las visitas? Sin embargo, quien perpetró el autogolpe del 92 despachaba con su bancada en Barbadillo", señaló el expresidente Pedro Castillo.

Promete "abrir" sus visitas

En tono irónico, Castillo dijo que si se cuestiona a quienes lo visitan, a partir de ahora invitaría a más personalidades a reunirse con él en el penal. "Debo anunciar en todo caso que si quieres saber de mis visitas, a partir de hoy voy a recibir a empresarios, a embajadores y a expresidentes de países hermanos. Rechazo como siempre este juicio", manifestó.

Revelaciones de un programa dominical

El último domingo, el programa Punto Final difundió un informe en el que se señala que Castillo recibe visitas casi de manera diaria, pese a que las normas penitenciarias solo autorizan ingresos los miércoles, sábados y domingos. Según el reportaje, el exmandatario llega a recibir hasta diez personas en un solo día.

Por ejemplo, el miércoles 30 de julio, diez personas acudieron al penal para visitarlo; el jueves 31, seis; el viernes 1 de agosto, cuatro; el sábado 2, otras cuatro; y el domingo 3, cinco visitas. Aunque todas las visitas son lícitas y están permitidas, la frecuencia ha llamado la atención pública.

Quiénes lo visitan

Entre los visitantes más frecuentes figuran congresistas como Roberto Sánchez, quien habría acudido en 28 ocasiones durante el último año, así como Alfredo Pariona, Pasión Dávila y Luz Apolinario.

Las declaraciones de Pedro Castillo reflejan su estrategia de desacreditar a la prensa que lo cuestiona, mientras se mantiene como protagonista del debate político pese a su encarcelamiento. Mientras tanto, la frecuencia y el perfil de sus visitas continúan alimentando la polémica sobre la influencia que mantiene desde el penal de Barbadillo, en medio del proceso judicial por el intento de golpe de Estado.