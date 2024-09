PJ dicta 16 meses de prisión preventiva contra policías que se quedaron con droga tras operativo

08/09/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

Mediante una comunicación oficial, el Poder Judicial dictó 16 meses de prisión preventiva contra dos policías, por los delitos de tráfico ilícito de drogas y usurpación de funciones. Presuntamente, los acusados se habrían quedado con droga incautada en un operativo.

La decisión fue tomada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de San Román, contra los suboficiales Yuber Hernán Condori y Omar Ticona.

Graves acusaciones

Según el reporte de la investigación en contra de ellos, los policías habrían aprovechado sus cargos para simular operativos, y de esta manera apropiarse de manera ilegal de droga en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

La fiscal provincial, Ricardo Yampara, dio a conocer que los efectivos trabajaban en la comisaría de Santa Bárbara, ubicada en la ciudad de Juliaca, Puno. No obstante, esto no les impedía realizar operativos antidrogas y otras acciones que no les convenían.

Durante sus irregulares acciones, lograron apropiarse con más de 26 kilos de cocaína, la cual presuntamente habría sido comercializada. Los dos policías serán recluidos momentáneamente en el penal de Puno, donde cumplirán su condena.

Policía involucrado en asesinato en Arequipa

Lamentablemente, este incidente no es el único en donde policías se ven involucrados en actos delictivos, pues el pasado 5 de septiembre, el Poder Judicial dictó ocho meses de prisión preventiva contra Antony Pérez Mamani, policía investigado por un homicidio ocurrido en las afueras de una discoteca.

Este agente policial habría ejecutado un ataque contra la vida de Freddy Pacompia Aragón, de 44 años, y su menor, de apenas 16. Como si no fuera suficiente, dejó heridos a dos familiares, los cuales fueron internados en la clínica San Juan de Dios y el hospital Honorio Delgado.

Todo habría iniciado cuando la hija del fallecido, identificada como Maryori Pacompia y que acompañaba a los asesinados, reportó que dos mujeres la agredieron al interior del centro nocturno.

En ese momento, y en medio del caos, el policía, que se encontraba cerca a la pelea, le disparó a Maryori en la pierna. Su padre, al notar que la menor se encontraba herida, salió en defensa de su hija, siendo disparado por el oficial.

Ambos casos se encuentran aún en desarrollo, y esperando la reprogramación de su audiencia final, donde se les dictaminará respecto al peso de la ley. Por el momento, los policías acusados de quedarse con droga en un operativo afrontarán prisión preventiva, como anunció el PJ.