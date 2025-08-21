Alejandro Toledo se desliga del caso Ecoteva: "No he lavado dinero ni participé en corrupción"

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente Alejandro Toledo rechazó enérgicamente las acusaciones en su contra por un presumible lavado de activos, durante su participación en el juicio final por el caso Ecoteva.

Señala a Josef Maiman

En medio de su intervención, en el que se excusó múltiplas veces por su "delicado estado de salud" y su "frágil estado mental" producto de "varias enfermedades" que lo aquejan desde su encierro en el penal Barbadillo, negó haber cometido actos de corrupción.

En esa línea, acusó que las operaciones con cifras millonarias, por lo cual se viene realizando una exhaustiva investigación, fueron responsabilidad de su colaborador cercano y amigo, Josef Maiman.

"Lo niego rotundamente. Desde lo más profundo de mi ser. No he lavado dinero ni he participado en corrupción. El señor Maiman fue al banco y pagó todo. Nosotros no lo autorizamos", señaló.

Lo mencionado, en referencia a las cuotas desembolsadas para pagar la casa en la exclusiva zona de Camacho, ubicado en el distrito de Surco. Indicó que la propiedad estaba inscrita a nombre de su hija, con lo que, a su criterio, reforzaría que no se trataba de un intento de encubrimiento.

Del mismo modo, subrayó que Maiman movilizaba el dinero por medio de empresas offshore, utilizando, además, nombres de personas allegadas. Comentó que el peruano-israelí declaró que el monto provenía de "Michel", quien sería su hermana.

Vínculo con Odebrecht

Asimismo, Alejandro Toledo presentó al juzgado un informe en el que, según dijo, se mostraba un recorrido del dinero vinculado a la empresa brasileña Odebrecht.

Recalcó que esos recursos nunca ingresaron a su cuenta bancaria ni a la de su esposa. Recordó que anteriormente la Fiscalía revisó su situación económica y no se encontraron irregularidades.

"Los tengo aquí: el origen, la ruta y el destino del dinero. Está en Suiza, a nombre de la señora Maiman. No son 20 millones, son 45 millones de dólares", puntualizó.

Denuncia precario estado de salud

El exmandatario, entre lágrimas, trajo a colación que su estado de salud es delicado, ya que viene sufriendo de transtornos mentales como ansiedad y depresión, sumado a la alta presión que lo aquejan, junto a un cáncer que le produce sangrados.

Pese a lo manifestado, indicó, que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no ha acatado lo ordenado por el Tribunal Constitucional, que recientemente determinó su traslado a la Clínica San Pablo, para continuar con su tratamiento.

De esta manera, se conoció que el expresidente Alejandro Toledo, durante su participación en el juicio final por el caso Ecoteva, negó haber lavado dinero o cometido corrupción.