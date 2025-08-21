Dina Boluarte hubiese sido absuelta por el caso 'Rólex' si llegaba a juicio oral, asegura su abogado

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, se pronunció respecto al archivo del caso conocido como 'Rolex' y aseguró que, de haberse llevado a un juicio oral, la mandataria habría sido absuelta.

La verdadera defensa de la presidenta

El abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, sostuvo que está complemente convencido que si el polémico caso Rolex hubiese llegado a una instancia judicial hubiera determinado a Dina Boluarte como inocente de los cargos que se le imputaban.

"Yo estoy absolutamente convencido que si el caso Rolex hubiese llegado a una instancia judicial más propiamente de juzgamiento oral determinaba la absolución de la presidenta", señaló la defensa de Dina Boluarte

El abogado destacó que el principal respaldo de la presidenta en este proceso no es su defensa técnica, sino su propia inocencia. En esa línea, explicó que las especulaciones en torno al caso no se sostienen en pruebas sólidas y que las versiones difundidas no se ajustaban a la realidad.

"Estoy absolutamente convencido, porque la principal defensa de la presidenta no es Juan Carlos Portugal Sánchez, es su inocencia. Porque se ha dicho mucho de ese caso, coincidencia de entrega con los presupuestos otorgados al Gobierno Regional de Ayacucho, cuando esos presupuestos vienen de gobiernos muchísimos atrás", precisó.

Portugal también hizo referencia al comunicado emitido por la mandataria junto a su equipo legal en el transcurso del proceso, el cual, según explicó, buscó aclarar la situación antes que distraer la atención de la ciudadanía. En su opinión, el documento cumplió el propósito de brindar mayor transparencia sobre los hechos.

"A lo que puedes, digamos respetuosamente, calificar como mentira, yo no califico como mentira. El comunicado que hizo la presidenta junto a su abogado para mí no distrae la atención sino, aclara la situación legal de la presidenta", expresó el letrado.

Irrelevancia de las cirugías

Respecto a las críticas surgidas por la intervención quirúrgica a la que se sometió la mandataria, Portugal calificó este episodio como un tema sin relevancia legal. Para él, el caso se trató más de un factor mediático que de una verdadera cuestión jurídica.

"La cirugía es un caso absolutamente irrelevante. Es un caso, que ciertamente te genera un cosquilleo mediático, una sorna pública de la presidenta y seguramente mucho conversatorio en las esquinas. Pero que jurídicamente es lo más irrelevante que ha existido", afirmó.

Las declaraciones del abogado de Dina Boluarte se producen en medio del debate público que aún persiste respecto a los cuestionamientos en torno al caso 'Rolex'. Sin embargo, Portugal reiteró que la inocencia de la mandataria constituye el elemento fundamental que, a su juicio, hubiera determinado un fallo favorable en cualquier instancia judicial.