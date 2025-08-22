Betssy Chávez: INPE descarta presuntas amenazas o situaciones que ponga en riesgo la vida de la expremier

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Frente a la denuncia por "acoso, maltrato y tortura" que acusó Betssy Chávez Chino en las últimas horas, a través de una carta testamentaria, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) descartó que existan las mismas u otras que pongan en riesgo su vida.

A través de un comunicado, la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respondió lo señalado por la ex primera ministra del gobierno del expresidente Pedro Castillo, versión que ratificó hace menos de 24 horas durante la audiencia del juicio oral por el caso 'golpe de Estado'.

Descartan acusaciones de la exministra

Sobre la reiterada denuncia que hizo público el martes 19 de agosto, el INPE comunicó que durante la investigación administrativa realizada "no existen elementos que corroboren y/o evidencian las presuntas amenazas o que pongan en riesgo su integridad personal".

En ese sentido, aclara que dicha conclusión fue materializada mediante Oficio N° 185-2025-INPE/ORL-EPAMCH-D, del 18 de agosto del presente, el mismo que fue enviado a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema para su conocimiento.

Asimismo, recuerda que en julio último dispuso que la Oficina de Asuntos Internos (OAI) se constituya al establecimiento penitenciario, a fin de que realicen sus respectivas investigaciones preliminares por la denuncia por "maltrato y hostigamiento" que realizó la también exministra de Cultura y Trabajo. En esa línea, puntualizan que la indagación concluyó, "que no existe elemento de prueba que en ese penal se estaría realizando actos de connotación ilícita vinculado a los delitos de cohecho, cohecho pasivo y organización criminal".

Cambio de penal queda a la espera

Por otro lado, la entidad se refirió sobre el pedido de cambio de establecimiento penitenciario solicitado por Betssy Chávez. En esa línea, recalcó que dicho requerimiento debe ser formulado por la extitular del Consejo de Ministros ante el mismo INPE y que, el mismo será evaluado para determinar si es aceptada o rechazada.

Cabe señalar que, durante su intervención en la diligencia judicial del jueves 21 de agosto, Chávez Chino solicitó lo mencionado, pidiendo la intervención del ministro de Justicia, Juan Alcántara, para que atienda sus demandas.

Vale recordar que, el Ministerio Público pide una pena de 15 a 25 años de cárcel en su contra. Además, de una reparación civil conjunta de S/ 64 419 038, la misma que deberá ser abonada por quienes sean sentenciados por el caso 'golpe de Estado', entre los que también destacan Aníbal Torres, Willy Huerta Olivas, y los exoficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez.

De esta manera, el INPE descarta que la vida de Betssy Chávez esté en peligro, tal como lo viene afirmando desde julio último, motivo por el cual decidió iniciar dos huelgas de hambre en el penal ubicado en Chorrillos.