Cambios en el Gabinete: Dina Boluarte tomó juramento a nuevas ministras de la Mujer y Midis

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, realizó cambios en el Gabinete. La jefa de Estado tomó juramento a Ana Peña Cardoza como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y a Fanny Montellanos como la nueva titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en reemplazo de la saliente Leslie Urteaga.

Fanny Montellanos deja el MIMP y jura como titular del Midis

Este sábado 23 de agosto, en la Sala Eléspuru de Palacio de Gobierno, Dina Boluarte lideró un acto oficial donde se realizaron cambios sorpresivos en el Gabinete, actualmente liderado por el premier Eduardo Arana. La mandataria tomó juramento a Fanny Montellanos Carbajal como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en reemplazo de Urteaga, quien se encontraba próxima a cumplir siete meses frente a esta cartera ministerial.

La nueva titular del Midis es licenciada en Educación y posee una maestría en Política Social con mención en Promoción de Infancia. Además, cursó un diplomado en Programas de Protección Social para las Américas en la Universidad Católica de Chile.

No sería la primera vez que formará parte de esta cartera ministerial, ya que en diciembre de 2022 se desempeñó como viceministra de Políticas y Evaluación Social, donde lideró estrategias de evaluación y seguimiento de programas sociales. Además, lideró el Programa Nacional Cuna Más entre 2019 y 2022, que se centra en la atención y el desarrollo integral de la infancia.

Montellanos encabezará el Midis, ministerio que enfrentó una serie de cuestionamientos por presuntas irregularidades en la entrega de ayuda social y gestión de recursos destinados a programas alimentarios. Esos cambios se da también tras la creación del Programa de Alimentación Escolar, que reemplazará a Wasi Mikuna.

Ana Peña Cardoza asume como ministra del MIMP

Dina Boluarte también tomó juramento a Ana Peña Cardoza como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en reemplazo de Fanny Montellanos, quien ahora estará liderando el Midis.

La nueva ministra del MIMP es abogada especializada en Derecho Administrativo y en Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor, con más de 15 años de experiencia en el sector público.

No está muy lejana al trabajo del Ejecutivo, ya que se desempeñó como jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Cultura y asesora II del despacho ministerial en esta cartera. Asimismo, fue jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

En su perfil también destaca como directora de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

De esta manera, la presidenta del Perú, realizó cambios sorpresivos en el Gabinete. Ana Peña Cardoza liderará el Ministerio de la Mujer tras la salida de Fanny Montellanos, quien ahora pasa a asumir el cargo de titular del Midis.