Fiscalía realiza balance sobre delitos de violencia contra mujeres: "Tenemos la misión de proteger sus vidas"

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Los fiscales especializados en Violencia contra la Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar informaron sobre los resultados en la lucha contra la violencia de género. Sobre ello, indicaron que tiene el objetivo de proteger sus vidas y garantizar una investigación objetiva.

Buscan proteger la vida y dignidad de cada mujer

Mediante conferencia de prensa, la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra Mujeres, Jackeline Pérez, brindó detalles de las acciones realizadas desde el Ministerio Público ante situaciones de violencia en agravio a mujeres o integrantes de un grupo familiar.

"Las Fiscalías que forman parte de este subsistema especializado tienen una misión, que es clarísima, proteger la vida, la dignidad de cada mujer y cada integrante del grupo familiar investigando con objetividad, exhaustividad, actuando con independencia, pero garantizando la justicia sin revictimización para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia", dijo a la prensa, este viernes 22 de agosto.

De tal modo, Pérez inició informando sobre la ubicación de las sedes de Fiscalías Especializadas en Violencia contra la Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar a nivel nacional. Además, indicó que ante los constantes casos de violencia contra mujeres, es que se decidió crear dichas fiscalías especializadas, desde el año 2018.

Ministerio Público cuenta con 99 Fiscalías Especializadas

En tal sentido, informó que las sedes se encuentran en Lima Norte, Lima Noroeste, Lima Este, Callao, Áncash, Junín, Cusco y Arequipa. Según detalló, son exactamente 99 fiscalías especializadas y se cuentan con 237 fiscales provinciales.

Fiscalía realiza balance sobre delitos de violencia contra mujeres

"Nuestra visión, como integrantes de este importante sistema es que la justicia sea una herramienta real contra la violencia de género, donde ninguna mujer tema denunciar y donde cada víctima, encuentre en el Ministerio Público un aliado firme para recuperar su vida y su libertad", señaló.

Cabe mencionar que, la coordinadora nacional indicó que los casos de violencia contra las mujeres no disminuyen en nuestro país, por el contrario, cada día que transcurre se "muestra más brutal". Ante ello, rechazó este tipo de situación que, no se puede justificar ni tolerar. "La violencia contra las mujeres no es un problema de mujeres, es un problema de país", añadió.

De esta manera, la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra Mujeres, Jackeline Pérez, brindó un balance sobre los casos de violencia contra la mujer o cualquier otro integrante de un grupo familiar.