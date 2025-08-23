Mark Vito rompe su silencio luego de que Keiko Fujimori lo señalara por infidelidad

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La separación de Keiko Fujimori y Mark Vito volvió a dar que hablar tras las polémicas confesiones de la lideresa de Fuerza Popular en el podcast de Magaly Medina, donde reveló que la infidelidad fue el principal motivo de su divorcio. Ante ello, el influencer estadounidense no tardó en responder ¿Qué dijo?

Keiko Fujimori revela infidelidad de Mark Vito

La excandidata presidencial abrió su corazón en una entrevista exclusiva con Magaly Medina, donde admitió que el proceso de separación estuvo lleno de momentos dolorosos y que la herida familiar aún pesa.

Con voz serena, pero con evidente carga emocional y personal, Keiko Fujimori contó que la ruptura no fue de la noche a la mañana, sino el resultado de un desgaste evidente en la relación.

Sin embargo, el detalle que más revuelo generó fue su revelación sobre la supuesta infidelidad de Mark Vito, padre de sus dos hijas, hecho que, según dijo, terminó por hundir definitivamente su matrimonio.

Mark Vito rompe su silencio

A las pocas horas, Mark Vito dio su versión en el programa Todo se filtra. Frente a los rumores de infidelidad, optó por el silencio y se mostró firme en no querer avivar la polémica. "No voy a pisar palito, más bien quiero llevar la fiesta en paz. Hemos terminado en buenos términos. No voy a hacer ningún comentario al respecto", sostuvo.

El empresario estadounidense, ahora acompañado públicamente de su nueva pareja, Leslie Echavarría, insistió en que le guarda respeto a Keiko Fujimori y que lo único que desea es verla feliz.

"Le quiero desear a Keiko lo mejor, no voy a comentar nada sobre el divorcio. Estamos tres años divorciados y le tengo mucho respeto para ella y para mi pareja", aseguró ante cámaras.

Lejos de mostrarse incómodo, Mark Vito sorprendió con frases que llamaron la atención de la prensa. "Me siento en mi 'prime' y espero que ella también esté en su 'prime' y quiero que encuentre un buen chico porque no solo se lo merece, sino también para mis hijas", declaró.

El pronunciamiento de Mark Vito, luego de que Keiko Fujimori lo señalara por infidelidad, se dio en un tono sereno y sin ánimo de polémica. El empresario dejó en claro que prefiere mantener la calma, respetar a la madre de sus hijas y desearle lo mejor en esta nueva etapa, dejando atrás los rumores de infidelidad que rodearon el final de su matrimonio.