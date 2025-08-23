RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Juan José Santiváñez regresa: Dina Boluarte lo designa como titular del Ministerio de Justicia

La presidenta Dina Boluarte tomará juramento a Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia, tras ser censurado meses atrás por cuestionamientos en su gestión en la cartera del Interior.

23/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 23/08/2025

En ceremonia oficial desarrollada en la sede del Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a los nuevos ministros de Justicia, Desarrollo e Inclusión Social y de la Mujer, tras la renuncia de los exfuncionarios a los puestos.

Con la dimisión de Juan Alcántara al MINJUSDH, se anunció el retorno de Juan José Santiváñez, quien fue censurado de la cartera del Interior por cuestionamientos durante su gestión.

Cuestionado regreso

Durante la actividad protocolar, Santiváñez juró por Dios y por la Patria no cometer actos de corrupción y cumplir a cabalidad con las funciones que se le encomienden.

El regreso del funcionario viene marcado por diversos cuestionamientos sociales, por su gestión durante su liderazgo en la cartera del Interior, y tras la publicación de un reportaje periodístico, que revelaba que el también abogado de profesión, mantenía un despacho público que costaría 900 mil soles en salarios.

Además, el Congreso impulsó una moción en su contra para retirarlo del puesto que fungía, debido a los constantes crímenes y las declaratorias de estado de emergencia, que no cesaban esta problemática.

Del mismo modo, Cuarto Poder lo acusó de 

