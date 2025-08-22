Madre de 'El Monstruo' no usará grillete electrónico: PJ había solicitado verificar viabilidad de su domicilio

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que no procede imponer vigilancia electrónica, como el uso del grillete, a Martina Hernández de la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'. Según precisó, el Poder Judicial había solicitado la verificación técnica de la viabilidad del domicilio de la detenida.

Sobre pedido de vigilancia electrónica

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), emitió el Comunicado N° 43-2025-INPE, en el que brindó detalles sobre la solicitud de vigilancia electrónica para Hernández De la Cruz.

"(...) Se informó que no sería aplicable el uso de la Vigilancia Electrónica Personal (VEP) o grillete electrónico a la procesada Martina Esther Hernández De la Cruz, debido a que el delito contra la tranquilidad pública-organización criminal en la que está comprendida, se encuentra excluido para su aplicación, conforme a los artículos 4 y 5 (5.5.) del Decreto Legislativo 1322", se lee en la notificación publicada el último jueves 21 de agosto.

De tal modo, informaron que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla de la Corte Suprema de Justicia de Puente Piedra, fue quien el pasado 13 de agosto, realizó la petición para que el INPE verifique, técnicamente, la viabilidad del domicilio de la madre de alias 'El Monstruo', ello con la finalidad de aplicar una medida de vigilancia electrónica personal.

En tal sentido, el INPE emitió el Oficio N° D000340-2025-INPE/DISEPE.ST-CVEP, en el que se concluye que no sería aplicable el uso de la dicha vigilancia electrónica o el uso del grillete para la procesada Martina Esther.

Cabe mencionar que, según precisaron, esta decisión se tomó debido a que la madre de 'El Monstruo', viene siendo procesada por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública-organización criminal, y este delito se encuentra excluido para la aplicación de dicha medida; ello "conforme a los artículos 4 y 5 del Decreto Legislativo N° 1322, el cual regula la vigilancia electrónica persona.

"El INPE reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y viene realizando las acciones necesarias para fortalecer, el principio de autoridad y el orden en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional", precisaron.

Como se recuerda, el Poder Judicial, a través del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla, dispuso que Martina Hernández, quien cumplía prisión preventiva desde junio pasado en la carceleta del PJ del Callao, lleve arresto domiciliario en su casa ubicada en Carabayllo, donde acreditó su dirección y la cual, aún no ha sido verificada por completo por las autoridades.

De esta manera, el INPE concluyó que no procede imponer vigilancia electrónica, como el uso del grillete, a Martina Hernández de la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'.