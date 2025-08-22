Dina Boluarte: Más del 90% de denuncias contra la presidenta son presentadas por ciudadanos, asegura Delia Espinoza

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

De 67 denuncias presentadas contra la presidenta Dina Boluarte, el 90% de estas fueron presentadas por ciudadanos, según comentó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Investigaciones a Dina Boluarte

En una conferencia de prensa desarrollada en la sede del Ministerio Público, Espinoza reveló las cifras de las demandas que pesan contra la dignataria.

De las cuales, comentó, 29 están archivadas, de las cuales no registran citación, por respeto a la investidura presidencial que representa Boluarte.

"Se han analizado. Más del 90% de estas denuncias, son presentadas por ciudadanos. Muy pocas son las que han sido iniciadas por oficio o por propia iniciativa de la Fiscalía de la Nación", declaró.

Añadió que todos los recursos que llegan a su despacho no se pueden ocultar, y deben ser mostradas públicamente, recalcando que son analizadas en el plazo establecido, para "no afectar el interés público" de saber con transparencia y objetividad qué pasó con la medida.

SAC suspende investigaciones contra Boluarte

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, reportó que su grupo de trabajo paralizará las investigaciones contra Dina Boluarte, hasta que culmine su mandato, en concordancia con el fallo emitido por el Tribunal Constitucional (TC)

" Vamos a acatarlo y a suspender todo tipo de investigaciones y dejar esas denuncias en el estado que se encuentran a la fecha . En atención al fallo del Tribunal Constitucional, respetuosos de esas decisiones, vamos a suspender y ha sido comunicado el día de hoy (...) indicando que esto se retomará cuando la presidenta culmine su mandato", manifestó.

Según comentó la jefa de la SAC, son cerca 16 las investigaciones abiertas, mientras que otras ya están archivadas. Entre las denuncias pendientes están: el caso de las muertes en protestas, el caso Rolex, el caso de las cirugías, entre otras.

Camones puntualizó que la decisión de la institución encargada de interpretar la carta magna no favorece al expresidente Pedro Castillo, pues no se podría aplicar el fallo en su caso por ya no estar en el cargo.

"Los fallos no son retroactivos. Hay que tener presente que, a la fecha el expresidente no se encuentra en ejercicio, motivo por el cuál este fallo no le sería favorable, ni aplicable", dijo.

