Evo Morales califica de "agente del imperio" a exasesor de Javier Milei detenido en Bolivia

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El expresidente boliviano Evo Morales acusó públicamente al consultor político argentino Fernando Cerimedo, exasesor del partido de Javier Milei, de desempeñarse como un "agente del imperio" con presuntos vínculos con el Gobierno de Estados Unidos.

Los señalamientos de Evo Morales

El exmandatario Evo Morales cuestionó severamente el perfil del consultor internacional y su metodología de trabajo en la región. Morales afirmó que las acciones del estratega responden a las de un agente externo enfocado en sembrar polarización y confrontación política, relacionándolo además con presuntas operaciones de inteligencia norteamericanas citadas preliminarmente por la propia denunciante.

Asimismo, la situación legal del empresario argentino reavivó las críticas de la oposición hacia los asesores internacionales que operan en la política local. Mientras la justicia boliviana determina las medidas cautelares contra Cerimedo por la agresión denunciada, diversos sectores exigen el esclarecimiento de las graves imputaciones vertidas dentro de la causa penal.

La intervención policial contra el consultor argentino se concretó en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en la región de Santa Cruz, cuando intentaba desplazarse horas después de ocurrido el atentado contra la activista. Tras la aprehensión del fundador del portal La Derecha Diario, el Ministerio Público activó los protocolos correspondientes para investigar el delito de violencia de género e intento de homicidio alegado por la víctima.

🚨 Fuerte escándalo en Bolivia: Evo Morales apuntó sin filtro contra Fernando Cerimedo.



El expresidente aseguró que el asesor será liberado en cualquier momento porque conoce "todas las barbaridades" del actual gobierno. Mirá el video completo y enterate de los detalles de esta... pic.twitter.com/qoiLfSIgkM — Ciudadano News (@Ciudadano_News) August 19, 2026

El vínculo con la estrategia de comunicación y el Gobierno de Bolivia

El arresto del consultor político generó inmediatas repercusiones en el ámbito gubernamental debido a su cercanía con la campaña presidencial del mandatario Rodrigo Paz. Mientras desde la oposición se señala al estratega como un asesor personal dentro de la gestión estatal, las vocerías oficiales desmintieron que el ciudadano argentino mantenga una relación contractual directa o formal con la estructura del Estado.

El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, aclaró públicamente que Cerimedo se desempeñó únicamente como un colaborador externo durante la contienda electoral de 2025 y en tareas puntuales de comunicación, descartando una asesoría técnica permanente. Sin embargo, el antecedente de su participación en campañas de la derecha regional mantiene bajo la lupa la influencia del empresario en las decisiones comunicacionales del oficialismo.

Cabe precisar que el perfil de Fernando Cerimedo incluye su participación en la estrategia digital de La Libertad Avanza en Argentina durante 2023, así como indagaciones judiciales en Brasil vinculadas a eventos de inestabilidad democrática. Las declaraciones de Evo Morales surgen tras la captura del estratega digital en suelo boliviano, donde la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de tentativa de feminicidio.