Keiko Fujimori sobre reaparición de Vladimir Cerrón: "Hubiese sido bueno que enfrente la justicia dando la cara"

13/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La reaparición pública de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, tras casi tres años en la clandestinidad, generó pronunciamientos en el Ejecutivo.

Desde Tumbes, la presidenta Keiko Fujimori cuestionó que el exgobernador de Junín no haya enfrentado a la justicia durante ese tiempo y sostuvo que la responsabilidad por su no captura corresponde a los gobiernos anteriores.

"Hubiese sido bueno, señor Cerrón, que enfrente la justicia dando la cara, que es lo que yo siempre he hecho", señaló la mandataria en declaraciones a la prensa.

Reaparición de Cerrón y su mensaje a la PNP

Cerrón, quien reapareció este jueves 13 de agosto en Lima luego de que el Tribunal Constitucional anulara su prisión preventiva, aseguró que nunca salió del país y que su no captura reflejaba la deficiente inteligencia de la Policía Nacional.

Durante su discurso, negó haber recibido apoyo de autoridades y calificó como "telenovela" las versiones sobre un supuesto traslado en el vehículo presidencial durante la gestión de Dina Boluarte. También cuestionó el caso Mikonos, al que describió como un "cuento armado con fines mediáticos y económicos".

🔴🔵🚨 #AHORA | La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre la reciente reaparición pública del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y cuestionó que no haya afrontado a la justicia durante el tiempo que permaneció en la clandestinidad.



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¿Arriola seguirá a la cabeza de la PNP?

Consultada sobre si el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, le había informado sobre los avances de la búsqueda de Cerrón antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, Fujimori respondió que no era un tema tratado dentro de su gestión.

"Yo no he hablado con el general Arriola sobre la situación del señor Cerrón. Ha habido varios gobiernos y serán esos gobiernos en estos tres años los que tendrán que responder", afirmó.

La presidenta evitó confirmar si mantendrá su respaldo al general Arriola, en medio de los cuestionamientos por la captura de Cerrón nunca concretada, la inseguridad y los recientes ataques contra buses de transporte público, y señaló que su labor es evaluada tanto por su despacho como por el ministro del Interior, César Astudillo.

"Esa decisión va a depender no solo de mí sino también del ministro del Interior, con quien estamos en constante comunicación. Por ahora, en los últimos días, hemos visto que ya hay resultados", indicó.

🔴🔵 Al ser consultado por la prensa, Vladimir Cerrón cuestionó la capacidad de la Policía Nacional para capturarlo. Indicó que la institución se subestimó y aseguró haber estado a 200 metros de ser atrapado. "He estado bastante cerca, la Policía ni idea tenía", aseguró.



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La reaparición de Cerrón ocurre en medio de una creciente presión social para la nueva gestión. Mientras gremios de transporte evalúan un paro nacional como protesta por los ataques y extorsiones, el Ejecutivo enfrenta críticas por la falta de medidas contundentes contra el crimen organizado.

En paralelo, el retorno del líder de Perú Libre puso nuevamente en tela de juicio la capacidad del Estado para procesar a figuras políticas de alto perfil y sobre el rol de la Policía en la búsqueda y capturas de estas mismas.