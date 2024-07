Presidente del Poder Judicial se pronuncia sobre juicio programado para 2037: "No debió darse"

Tras conocerse que los jueces del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Tarapoto programaron juicio para juzgar a presuntos violadores de niños para el año 2037, el presidente del Poder Judicial se pronunció al respecto.

Para la alta autoridad, lo resuelto por los magistrados fue una decisión excepcional y que no debió ejecutarse de ninguna manera.

"Esto ha sido un situación excepcional que no debió darse, pero sí debo decirle que uno no de los problemas del Poder Judicial es la carencia de órganos jurisdiccionales porque no los puede crear porque el Estado no le otorga recursos necesarios, lo que no justifica ese atraso", aseveró.