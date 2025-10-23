Rafael Vela sobre proceso disciplinario contra Domingo Pérez: "Es parte de una represalia anunciada por Fuerza Popular"

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, se pronunció sobre el reciente proceso disciplinario que se abrió contra José Domingo Pérez por presuntas irregularidades en el caso Cócteles donde Keiko Fujimori era la principal investigada.

De acuerdo a su parecer, este hecho no es más que un acto de represalia por parte de Fuerza Popular por los más de 10 años que duró este caso y el cual fue recientemente descartado tras una polémica resolución del Tribunal Constitucional.

Noticia en desarrollo...