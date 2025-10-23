Margarita Haro: Capturan a dos sujetos que estarían detrás de las amenazas contra la fiscal

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

¡Golpe a la criminalidad! La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la captura en San Juan de Lurigancho de dos sujetos vinculados a la organización criminal "Los Malditos de Huáscar, la Nueva Generación", durante la declaratoria de estado de emergencia para Lima Metropolitana y Callao que dispuso el Ejecutivo contra la inseguridad ciudadana.

En ese sentido, los detenidos responden a los alias de 'Ñungo' y 'Tobi', quienes fueron intervenidos durante un operativo realizado en la zona de Huáscar, uno de los puntos más peligrosos que tiene el distrito ubicado en Lima este.

Vinculados en amenazas contra la fiscal Margarita Haro

De acuerdo con lo informado por el coronel Marcial Flores, jefe de la División Policial Este 1, los intervenidos guardarían relación con las amenazas denunciadas por la fiscal Margarita Haro Pinto.

"Estos sujetos formarían parte de la organización 'Los Malditos de Huáscar, la Nueva Generación', implicada en las amenazas contra la fiscal Haro. El cabecilla, alias 'Colocho', aún se encuentra prófugo y estamos tras sus pasos", señaló la autoridad policial.

Es importante mencionar que, durante la intervención realizada en tres inmuebles del distrito, los agentes policiales incautaron armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, cartuchos de dinamita y tarjetas de préstamos tipo "gota a gota"; además, de otros elementos que vincularían a los detenidos con las actividades ilícitas de la banda delictiva.

Tras su detención, ambos sujetos fueron trasladados a la Depincri de San Juan de Lurigancho, donde permanecen bajo custodia mientras continúan las diligencias a cargo del Ministerio Público.

Mininter refuerza su seguridad

A inicios de semana, la representante del Ministerio Público denunció ser víctima de extorsión por parte de una organización criminal, debido al proceso penal que sigue contra los integrantes de la banda criminal "Los Chuckys de Juan Pablo II". Desde el Ministerio del Interior anunciaron medidas para proteger su integridad.

"Hemos venido en nombre del Gobierno para expresar todo nuestro respaldo y apoyo a la fiscal Margarita Haro Pinto. Se ha dispuesto, de inmediato, que cuente con seguridad policial personalizada las 24 horas del día. Usted no está sola", declaró el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Gral. PNP Óscar Arriola Delgado, informó que la fiscal Haro cuenta con seguridad permanente tanto en su domicilio como en su centro laboral, y que dispuso la ubicación y captura inmediata de los criminales involucrados.

Con la captura de los sujetos, se espera que pueda esclarecer la ubicación del peligroso alias 'Colocho', responsable de los ataques extorsivos hacia la fiscal.