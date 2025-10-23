¡Tenemos Messi para rato! Astro argentino renueva con Inter Miami hasta finales del 2028

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Gran noticia para el mundo del fútbol. El astro argentino y campeón del mundo en Qatar 2022, Lionel Messi, renovó su contrato con el Inter Miami de los Estados Unidos hasta el final de la temporada 2028.

A través de un video publicado este jueves 23 de octubre, el cuadro que preside el exinternacional inglés David Beckham comunicó la extensión del vínculo con el rosarino, el cual vencía en diciembre de 2025, seis meses antes del mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Encabeza la construcción del futuro estadio de "Las Garzas"

La temática para la presentación del anuncio fue un video donde se observa al "10" delante del que será el nuevo estadio de "Las Garzas", el Freedom Park, recinto que contará con una capacidad de 25 000 espectadores y que está proyectado para estrenarse en 2026.

"Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar", manifestó el argentino.

El objetivo del Inter Miami ya está cumplido, el tener a su mejor jugador por tres años más; mientras tanto, toda Argentina renace en la ilusión de tenerlo un mundial más con la 'Albiceleste', puesto que, hasta el momento no confirmó si jugará el máximo torneo de la FIFA a nivel selecciones.

Sus números en la MLS

Desde que llegó al club en julio del 2023 como "jugador franquicia", Messi lideró al equipo hacia su primer título: la Leagues Cup 2023, donde fue la gran figura del certamen. Un año más tarde, en 2024, condujo a su equipo a ganar la 'Supporters' Shield, premio que distingue al mejor equipo de la temporada regular de la MLS.

A manera individual, obtuvo el premio MVP de la MLS 2024 y la Bota de Oro 2025, tras marcar 29 goles en 28 partidos. Además, lideró a su club a los octavos de final del nuevo Mundial de Clubes que se disputó este 2025 en Estados Unidos.

En total, la leyenda argentina ha sumado 71 goles y 44 asistencias, ambas las mayores cifras para un jugador en la historia del club, en 82 apariciones con la escuadra norteamericana.

El fútbol sonríe con la presencia del argentino hasta 2028; no obstante, su debut en el fútbol de su país, más precisamente en Newell´s, parece estar casi sepultada.