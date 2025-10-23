23/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López reveló que vive de algunos canjes y colaboraciones para poder generar ingresos que le permitan salir adelante junto a sus hijos. Según señaló, se siente orgullosa y contenta de, con ello, también ayudar a microemprendedores.

Inesperada confesión de Pamela López

Pamela López ha acaparado los titulares de la farándula peruana tras su abrupta separación de Christian Cueva, quien actualmente mantiene una relación con Pamela Franco, pese a que aún se encuentra casado con la trujillana. Asimismo, como se recuerda, López también ha generado controversia sobre sus recientes declaraciones en medio de la tensión legal tras pedir al futbolista que cumpla con la pensión de sus tres hijos.

Tal como expresó en distintas ocasiones, el escándalo mediático la llevó a buscar la forma de superar el qué dirán e incursionar en el medio artístico para poder generar ingresos económicos que le permita a sus hijos seguir con el estilo de vida al que estaban acostumbrados. Sin embargo, lo que sorprendió fue la inesperada confesión que realizó al programa 'Todo se filtra'.

Pues bien, al ser consultada sobre si vive de algunos canjes, la popular 'KittyPam' no lo negó e incluso se animó a señalar que no todos son simples intercambios, ya que muchos representan colaboraciones pagadas que reflejan un esfuerzo constante y profesional.

"Tú mencionaste que tú y tus hijos viven de canje', preguntó la reportera, a lo cual, la trujillana respondió en un inicio: "Sí, bueno, no es que vivimos literal, pero obviamente dije que hay muchos canjes que hoy por hoy salen porque es parte de. Y me siento contenta, o sea, yo no me siento menos ni más".

¿Ayuda a pequeños emprendedores con canjes?

Pero no todo quedó ahí, ya que tras asegurar que ha logrado generar ingresos y mantener a sus hijos sin depender de nadie a través de esa modalidad, la pareja de Paul Michael quiso despejar cualquier malentendido al decir que aunque realiza canjes, la mayoría de sus trabajos son remunerados.

Resaltó que esa combinación entre colaboraciones pagadas y apoyo a pequeños negocios hace que su labor sea auténtica y efectiva, ya que es un refuerzo mutuo, especialmente con aquellos que siempre confían en ella para promocionar sus emprendimientos.

"Al contrario, sé que puedo ayudar al emprendedor y viceversa, ellos también pueden ayudarme. Pero no todos son canjes como tal. Hay muchas colaboraciones, casi todas son colaboraciones pagadas, pero hay personas que son microemprendedores donde hay que darles la mano y viceversa", puntualizó Pamela López ante las cámaras de televisión.

Es así como Pamela López, sin miedo al que dirán, señaló que sí acepta canjes y colaboraciones pagadas para sacar adelante a sus hijos tras incursionar en el medio artístico y su abrupta separación de Christian Cueva.