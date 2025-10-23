RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Judiciales
Lamenta los hechos

Delia Espinoza: "La JNJ quiere terminar de consagrar su ilegalidad actuando como juez y parte"

La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció tras la resolución de la JNJ y aseguró que la institución busca "terminar de consagrar su ilegalidad" al actuar como juez y parte.

Delia Espinoza arremete contra la JNJ tras no reponerla como fiscal de la Nación
Delia Espinoza arremete contra la JNJ tras no reponerla como fiscal de la Nación (Foto: Composición Exitosa)

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 23/10/2025

Delia Espinoza se pronunció contra la Junta Nacional de Justicia luego que el organismo se opusiera a reponerla como fiscal de la Nación luego que el Poder Judicial emitiera un fallo ordenándolo.

La integrante del Ministerio Público aseguró que con ello la JNJ ha terminado de consagrar su ilegalidad actuando como juez y parte en este caso particular.

Consagraron su ilegalidad

En conferencia de prensa, Delia Espinoza señaló que la Junta Nacional de Justicia sabe bien que no tiene competencia para imputarle casos disciplinarios como el que la suspendió del cargo de fiscal de la Nación.

"La Junta Nacional de Justicia quiere terminar de consagrar su ilegalidad actuando como juez y parte que lo viene haciendo a pesar de nuestros pedidos de inhibición. Ellos saben muy bien que no son competentes para seguirme asumiendo casos disciplinarios porque ellos debieron haberse inhibido", indicó.

En esa misma línea, la fiscal también reveló el Pleno de la JNJ separó a uno de sus integrantes de manera ilegal respecto al caso en su contra. Este hecho lo calificó como fuera de la ley ya que la inhibición de cualquier magistrado se debe dar de manera personal y no en conjunto como se hizo en su investigación.

JNJ acata medida cautelar del PJ, pero no repondrá a Delia Espinoza como fiscal de la Nación
"Algo muy importante que la población no conoces, solo 6 miembros de la Junta Nacional de Justicia han llevado adelante este proceso administrativo de manera ilegal porque han inhibido ilegalmente al señor Francisco Távara Córdova, lo apartaron de este procedimiento. Desde ya eso, es una ilegalidad absoluta", añadió.

Noticia en desarrollo...

