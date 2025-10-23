Fiscalía inicia investigación preliminar contra los que resulten responsables del asesinato de policía en Carabayllo

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Frente al asesinato del alférez PNP Jhordy Escobedo (23), el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación preliminar contra quienes resulten responsable de su homicidio.

Pese a que el Poder Ejecutivo dispuso la figura del estado de emergencia para Lima Metropolitana y Callao del 22 de octubre al 22 de noviembre para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia, a la delincuencia poco o nada le importó dicha disposición al perpetrar el crimen en la avenida San Pedro, Carabayllo.

Disposición fiscal

De acuerdo con lo reportado en sus canales oficiales, el Ministerio Público informó que el equipo de la Fiscalía Penal de Turno de Puente Piedra realizó el levantamiento del cadáver del recordado oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.

Además, la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Carabayllo, a cargo del caso, dispuso que recabe la necropsia respectiva y verifique la existencia de cámaras de seguridad en la zona para ayudar a esclarecer el caso.

Del mismo modo, a que la División de Homicidios de la Policía Nacional reciba las declaraciones de los familiares, testigos, y entre otras diligencias, que estimen pertinente dentro de sus facultades de ley.

PNP lamenta pérdida

A tempranas horas del día llegó al lugar de los hechos el jefe de la Región Policial Lima, Gral. Manuel Vidarte, quien expresó el dolor de la institución policial por lo sucedido e informó que se ha descartado que el ataque se halla dado por extorsión, robo o por venganza.

"No se tiene claro la manera cómo ha sido victimado, pero él había salido recién de 'franco' y estaba con su señorita enamorada aquí en esta zona, falta esclarecer algunas cosas (...). No ha sido un robo y tampoco ha sido un acto de extorsión, ni tampoco puede determinarse como un ajuste de cuentas o una venganza", detalló.

Además, informó el arma del policía fallecido se encuentra con la cacerina colocada pero sin municiones, por lo que para determinar si fue usada durante el ataque deberá pasar previamente por una pericia forense.

Desde la Policía Nacional lamentan el crimen, esperando que la Fiscalía puedan llevar el caso de una manera rápida para poder, en conjunto, identificar y posteriormente capturar a los delincuentes que acabaron con la vida del oficial de tan solo 23 años.