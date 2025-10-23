Abogado de familia de Eduardo Ruíz sobre Rospigliosi: "Si no se rectifica, vamos a querellarlo por difamación agravada"

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el abogado de la familia de Eduardo Ruiz, Rodrigo Noblecilla, aseguró que si Fernando Rospigliosi no se rectifica tras calificarlo de 'terruco', será querellado por difamación agravada.

Carta notarial fue enviada a Rospigliosi

Como se recuerda, hace tan solo unos pocos días el padre de el manifestante fallecido, Roger Ruiz, junto a su defensa legal anunciaron que enviarían una carta notarial a Rospigliosi por desprestigiar a su hijo. Esta mañana, el abogado confirmó que ya fue enviado el documento y se espera su rectificación.

"Si, se le envió la carta notarial como lo anunciamos en conferencia de prensa (...) esperamos que le llegue la carta notarial a Rospigliosi para que se rectifique si no vamos a querellarlo por el delito de difamación agravada ", indicó.

Asimismo, respecto al proceso que se viene llevando para lograr justicia para los familiares de Eduardo Ruiz, explicó que busca que todos los actos de violencia contra manifestantes cometidos por la policía el 15 de octubre se unan en un solo caso por el delito de homicidio calificado. Es decir, busca que se junten los más de 20 ciudadanos lesionados, el caso del joven que se encuentra en coma, sumado al fallecimiento Eduardo Ruiz.

Y respecto a las declaraciones del Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, respecto a que Luis Magallanes no disparó contra los manifestantes, aseguró que si efectuó el tiro en dirección a los ciudadanos y está corroborado por los videos.

Borran mural en homenaje a 'Trvco'

Por otro lado, criticó que el mural en homenaje a 'Trvco' pintado en la avenida Paseo de la República, en La Victoria, haya sido borrado presuntamente por personal de la municipalidad de dicho distrito.

"Vemos que gastan recursos del Estado para otras cosas, les hace daño, han creado un mártir (...) esa es la derecha que tenemos, esos son los alcaldes, el gobierno que tenemos comenzando por los partidos ahorita que están en el Congreso", declaró.

Además, en cuanto a la marcha convocada para el viernes 25 de octubre para pedir justicia por Eduardo Ruiz, Noblecilla indicó que el padre del fallecido saluda y agradece que los jóvenes exijan justicia para su hijo.

