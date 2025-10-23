Rafael Vela: "Keiko Fujimori trató de generar un clima de victimización en su conferencia de prensa"

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, consideró que Keiko Fujimori intentó "victimizarse" en su conferencia de prensa tras el fallo de Tribunal Constitucional en el caso Cócteles.

Conferencia coincide con proceso disciplinario

Luego de que Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público abriera un proceso disciplinario contra el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, en entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Vela sostuvo que la medida coincide con el fallo del Tribunal Constitucional a favor de Fujimori y la conferencia de prensa que brindó.

"No podemos estar desatentos ante una situación que, además coincide con la conferencia de prensa que hizo la señora Fujimori hace algunos días, que trató de generar un clima de victimización respecto a lo que ha sido la efectiva persecución penal y que finalmente, desde nuestra opinión, claramente ha sido favorecida a través de un fallo político", indicó.

Asimismo, reiteró que la decisión del TC viene a ser una cuarta instancia, "que a demás, todos sabemos que tiene una génesis política", que asegura se da por el proceso de nombramiento de magistrados que vienen desde el Congreso.

Proceso responde a autonomía de fiscales Lava Jato

Rafael Vela consideró que el proceso disciplinario abierto contra Pérez, así como otros seguidos contra su equipo, responden a que sus fiscales no se someten a la clase política y se enfrentan al poder.

"El mensaje que se transmite al sistema de justicia: Si no haces lo que los políticos quieren o si no te sometes a los intereses políticos abdicando de tu independencia, de tu autonomía, bueno te va a pasar lo que le pasa a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato. Te van a perseguir, te van a demandar, van a buscar afectar a tu familia, te van a quitar tu trabajo, te van a quitar tu salario y eso es un mensaje muy peligroso" expresó.

Para el coordinador del Equipo Lava Jato lo que viene sucediendo contra su grupo es parte del "mensaje del terror" y el "mensaje de la amenaza", así como una "campaña orquestada" con noticias difamatorias y falsas.

"Eso es muy peligroso, porque eso significa que a partir de noticias falsas puedas ser suspendido en tu cargo y entonces eso instrumentaliza también lo que puede ser un brazo mediático de las organizaciones criminales, porque de esa manera lo que siempre se va a buscar es afectar la autonomía de los fiscales", dijo refiriéndose a la prensa.

Estas declaraciones las brindó el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, luego de que la ANC decidiera abrir un proceso disciplinario contra José Domingo Pérez por errores en la acusación contra Keiko Fujimori en el caso Cócteles, que llevaron a su anulación.