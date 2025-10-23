Melissa Klug expone MENSAJE que pondría en aprietos a Jesús Barco ¿Motivo de su separación?

23/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug y Jesús Barco siguen en el 'ojo de la tormenta'. Tras confirmar su separación del futbolista, la empresaria chalaca sorprendió a la producción de 'Magaly TV: La Firme' al exponer un mensaje que dejaría entrever, sería probablemente la causa de la crisis de su relación.

Melissa Klug expone comprometedor mensaje

La 'Blanca de Chucuito' confirmó al programa de Magaly Medina que se encontraba separada de Jesús Barco. Todo ello tras la difusión del ampay del 'pelotero' junto a un par de mujeres y sus compañeros la 'Hiena' Gómez y a Carlos Ascues en un club, que muchos calificaron como "su búnker" para salidas, que finalmente pasaron factura a los tres jugadores, ya que Alianza Universidad de Huánuco decidió rescindir sus contratos y retirarlos de su equipo.

Pero no solo la confirmación de su crisis con el padre de su última hija fue lo que causó revuelo en la farándula peruana, sino que muchos se preguntaban cuál sería el motivo detrás de la decisión de Melissa Klug. En primer lugar, la empresaria negó que sea por terceras personas, es decir, una infidelidad.

"Como te dije, estamos separados, atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Supuestamente, hasta lo que yo sabía, no era por terceras personas. Yo sé que esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres, yo los he visto cuando he estado allá. El simplemente hecho de estar él presente, es una falta de respeto, qué más habrá hecho, no lo sé", expresó al programa de televisión.

¿Jesús Barco estaría saliendo con joven de Huánuco?

Sin embargo, fue uno de los mensajes que expuso lo que captó la atención. Durante su conversación con la producción de la popular 'Urraca', la madre de Samahara Lobatón reveló que le llegó un mensaje que la alertaba en TikTok, de que Jesús Barco estaba saliendo con otra mujer en Huánuco mientras estaba lejos de su familia, sin importarle que ya tenía planes de boda con ella.

"Mira lo que me mandan", escribió Melissa Klug, mostrando la captura que señalaba lo siguiente: "Acá él está jugando, pero está saliendo con una de acá de Huánuco", pese a este comentario, la empresaria no se animó a confirmar que se trate de una infidelidad porque no tiene pruebas contundentes para ello, solo atinó a remarcar que su separación se debería a una serie de problemas y falta de comunicación.

Es así como Melissa Klug explicó que si bien existían conflictos previos en su relación con el futbolista, desconocía que pudieran estar relacionados con la aparición de una nueva figura en la vida de Jesús Barco. Todo ello tras confirmarse su separación.