Luis Vivanco denuncia a 'Culebra' por difamación sobre defensa de Nicanor Boluarte: "Es un disparate"

En diálogo con Exitosa, el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, indicó que ha denunciado al capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra', por mentir sobre la defensa del hermano de la presidenta.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, el letrado criticó que el efectivo policial haya señalado que el ministro Juan José Santiváñez ejerce la defensa del implicado en el caso 'Los Waykis en la Sombra' a través su persona.

En esa línea, Vivanco calificó las supuestas expresiones de 'Culebra' como un "sinsentido" y señaló que desconoce a que quiere llegar el capitán PNP con estas declaraciones. Además, pidió que se le deje de lado respecto a la aparente disputa con el ministro del Interior.

Así, el abogado resaltó que este tipo de afirmaciones terminan perjudicando su imagen como abogado por lo que le pidió que "si él va a declarar algo, que se atenga a la verdad". De esa manera, aseguró que no tiene ningún tipo de relación con 'Culebra', quien se ha referido sobre él en base a "falsedades".

En otro momento, Luis Vivanco aseguró que no se ha comunicado con el ministro del Interior desde que asumió la titularidad del Mininter. El letrado indicó que Juan José Santiváñez inicio sus funciones no ha entablado ningún tipo de comunicación.

"Desde que es ministro (del Interior), no he hablado con él. La última vez que fui a su despecho él todavía era viceministro de orden interno y no conseguí hablar con él", apuntó.