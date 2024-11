Trabas en caso Lozano: MP y el "gran inconveniente" para probar irregularidades en contratación de derechos televisivos

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Andy Carrión explicó cuáles serías las dificultades de la Fiscalía en la investigación sobre derechos televisivos en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Asimismo, el letrado indicó que el Ministerio Público podría tener dificultades para demostrar que los procedimientos en la FPF son irregulares y cuestionó los parámetros de la Fiscalía.

"Lo que está haciendo la Fiscalía es indagar como si se tratase de una persona jurídica de orden público, exigiendo procedimientos que no necesariamente aplican a una persona de orden privado. Ese es el gran inconveniente porque a la hora de que la Fiscalía trate de demostrar que los procedimientos se han seguido son irregulares, la pregunta es ¿Cuál es el parámetro que toma Fiscalía para señalar la irregularidad del procedimiento?", declaró en nuestro medio.

Asimismo, Andy Carrión apuntó que una detención preliminar se debe basar en si existe algún peligro de fuga o un pedido de obstruir la investigación por parte de los investigados.

"Nos encontramos frente a una medida de detención preliminar, por más irregularidades que existan, no se basa el concepto para su imposición solo en que si existen o no elementos delictivos, sino es que exista algún peligro de fuga por parte de los investigados o un pedido de obstruir la investigación (...) Es muy débil la resolución que ha emitido Concepción Carhuancho, debido a que no se ha logrado individualizar realmente que existe un peligro de fuga", agregó.