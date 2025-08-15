Pamela López denuncia que casa en Trujillo quedaría en remate por decisión de Christian Cueva

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, expresó públicamente su preocupación por la situación de una vivienda que ambos iniciaron a construir en Trujillo, la cual hoy estaría próxima a ser rematada. Según relató, se trata de un proyecto que quedó inconcluso tras su separación en 2023, y que fue concebido como un hogar familiar.

Bienes en disputa

La empresaria e influencer realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok para pronunciarse sobre la polémica que mantiene con el jugador del Emelec de Ecuador, en la que también se incluyen reclamos por la pensión de alimentos y otros conflictos personales. López contó que se enteró recientemente del posible remate y que, más allá de lo material, afirma que esa casa también fue fruto de su trabajo y esfuerzo.

"Hay una casa en Trujillo que está en obra, que me enteré que está siendo rematada. Esa casa que construí, mis diseños son mios, todas las reuniones, embarazada con mi panza, con mis hijos dando de lactar, los hacía yo, todos los 3D", señaló López

Asimismo, Pamela López aseguró que no tiene certeza legal sobre si, como esposa de Cueva, le corresponde parte de la propiedad. Afirmó que, además de la casa en Trujillo, otros bienes personales se han visto comprometidos, mencionando la pérdida de una motocicleta de motocross y de camionetas, así como pertenencias que habrían sido retiradas de su departamento sin su autorización.

"Hay muchas cosas que han quedado en el aire: las camionetas, una motocross que me la quitó de mi cochera, cosas que me he ido sacando con estas empleadas de acá de mi departamento a escondidas cuando viajé al norte", detalló la empresaria.

Proyecto inconcluso

La vivienda de Trujillo, que alguna vez fue el proyecto más ambicioso de la pareja, se encuentra actualmente como una obra abandonada. Aunque las estructuras principales están levantadas, los trabajos de tarrajeo, instalación de ventanas y acabados finales quedaron paralizados, dando una imagen lejana de lo que alguna vez representó para su familia.

En ese sentido, el posible remate de la casa familiar en Trujillo no solo es un conflicto legal y económico entre Christian Cueva y Pamela López, sino también el final de un proyecto que representaba estabilidad y unión para la pareja. La influencer, que asegura ser dueña de los diseños estructurales y supervisión de la obra, enfrenta la incertidumbre de perder un espacio que consideraba parte esencial de su vida.