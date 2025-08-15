Comisión Permanente del Congreso queda lista para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Este viernes 15 de agosto la Comisión Permanente del Congreso para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026 quedó instalada, en el desarrollo de una sesión semipresencial, conducida por el vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

Comisión Permanente lista para operar

Rospigliosi dio lectura, frente al quórum reglamentario, de los artículos 101 y 134 de la Constitución Política del Estado; y de los artículos 42, 43, 44, 45 y 46 del Reglamento del Congreso de la República, para oficializar la instalación.

"Señores congresistas, de conformidad con las normas constitucionales y reglamentarias leídas, declaró instalada la Comisión Permanente del Congreso de la República para el Período Anual de Sesiones 2025-2026", mencionó el fujimorista.

En el punto 101 se establece que los miembros del citado grupo de trabajo son elegidos por el Legislativo, la capacidad máxima de integrantes debe ser proporcional a los representantes de las bancadas y nunca excede el 25% del total de congresistas.

Asimismo, el artículo 134 señala que los integrantes de la Comisión Permanente no puede ser disuelto en el último año de periodo legislativo. Aún el Congreso sea diluido, el grupo de trabajo continuará funcionando.

Por último, el inciso 42 del Reglamento del Congreso subraya que "la Comisión Permanente del Congreso se instala a más tardar dentro de los quince días útiles posteriores a la instalación del primer período ordinario de sesiones".

"Ejerce sus funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante su receso e inclusive en el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso", añade.

Congresistas que integrarán la mesa de trabajo

Los integrantes de la Comisión Permanente para el Periodo Anual de Sesiones 2025-2026, además los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, son:

FUERZA POPULAR (4 integrantes)

-Arturo Alegría García

-Martha Moyano Delgado

-César Revilla Villanueva

-Héctor Ventura Ángel

ALIANZA PARA EL PROGRESO (3)

-Eduardo Salhuana Cavides

-Lady Camones Soriano

-Jorge Marticorena Mendoza

PODEMOS PERÚ (3)

-José Luna Gálvez

-Digna Calle Lobatón

-Heidy Juárez Calle

PERÚ LIBRE (2)

-Flavio Cruz Mamani

-Elizabeth Taipe Coronado

RENOVACIÓN POPULAR (2)

-Alejandro Muñante Barrios

-Jorge Zeballos Aponte

ACCIÓN POPULAR (2)

-Elvis Vergara Mendoza

-Carlos Alva Rojas

AVANZA PAÍS (1)

-Alejandro Cavero Alva

JUNTOS POR EL PERÚ-VOCES DEL PUEBLO- BLOQUE MAGISTERIAL (2)

-Roberto Sánchez Palomino

-Víctor Cutipa Ccama

SOMOS PERÚ (2)

-Ana Zegarra Saboya

-Héctor Valer Pinto

BANCADA SOCIALISTA (1)

-Alfredo Pariona Pinche

HONOR Y DEMOCRACIA (1)

-Gladys Echaíz

BLOQUE DEMOCRÁTICO POPULAR (1)

-Edgard Reymundo Mercado

De este modo, se conoció que la Comisión Permanente del Congreso quedó instalada en una sesión de carácter semipresencial, liderada por el vicepresidente Fernando Rospigliosi.