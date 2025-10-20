Avión de carga de Emirates se sale de pista y cae al mar en Hong Kong: Dos muertos

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un avión de carga de Emirates SkyCargo, operado por la aerolínea turca Air ACT, se salió de la pista norte del Aeropuerto Internacional de Hong Kong en la madrugada de este lunes.

Según la policía local, la aeronave colisionó con un vehículo de servicio en tierra durante el aterrizaje y terminó con parte del fuselaje sumergido en el mar, causando la muerte de dos trabajadores.

El incidente ocurrió a las 3:50 de la mañana, cuando el vuelo EK9788, procedente del Aeropuerto Al Maktoum de Dubái, intentó aterrizar en la pista 07R, ubicada al norte de la terminal aérea.

De acuerdo con el South China Morning Post, los cuatro tripulantes del Boeing 747-481 salieron ilesos, mientras que los dos ocupantes del vehículo fallecieron a consecuencia del impacto.

A cargo jet, operated for Emirates, skidded into the sea while landing at Hong Kong Airport, killing two people: https://t.co/3s7EXbC0d5 pic.twitter.com/PwZe4kPVzZ — Bloomberg (@business) October 20, 2025

Rescate y confirmación de víctimas

Las autoridades informaron que, tras el accidente, los dos hombres a bordo del vehículo de servicio fueron reportados como desaparecidos.

Horas después, la Policía de Hong Kong confirmó que uno de ellos, de 30 años, fue rescatado del mar, pero murió en el lugar a las 5:55 a.m.

El segundo trabajador, de 41 años, fue trasladado al Hospital North Lantau, donde los médicos confirmaron su fallecimiento a las 6:26 a.m.

La policía explicó que el avión "viró bruscamente hacia la izquierda después de tocar tierra, no logró detenerse dentro de los límites de la pista y terminó parcialmente en el agua".

En esa maniobra, el Boeing golpeó el vehículo de servicio y ambos cayeron al mar.

Helicópteros del Gobierno y embarcaciones del cuerpo de bomberos y de la policía marítima participaron en las labores de rescate y en la recuperación de los restos del aparato.

Investigación y cierre temporal del aeropuerto

El Departamento de Aviación Civil de Hong Kong confirmó que la pista norte permanece cerrada mientras se desarrollan las labores de limpieza y las inspecciones técnicas de seguridad.

Las autoridades subrayaron que la seguridad del personal y los pasajeros es la máxima prioridad, y que las operaciones normales se reanudarán solo después de que concluyan los peritajes.

El accidente también afectó otras operaciones aeroportuarias.Un vuelo de Cathay Pacific (CX851), que se aproximaba desde Canadá, abortó su aterrizaje y fue redirigido a la pista sur tras el siniestro.

Los datos de rastreo de vuelos mostraron que el Boeing desvió súbitamente su trayectoria hacia la izquierda justo en el momento del aterrizaje, quedando con el morro sobre el malecón que separa la pista del mar.

Las causas exactas del accidente siguen bajo investigación, y se espera que en los próximos días las autoridades presenten un informe preliminar sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, la zona del impacto permanece acordonada y los equipos de emergencia continúan retirando los restos del avión y del vehículo siniestrado.