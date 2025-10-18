Donald Trump anuncia repatriación a Colombia y Ecuador de sobrevivientes tras ataque militar en el Caribe

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que los sobrevivientes del reciente ataque militar contra un presunto submarino que transportaba drogas en el Caribe, serán repatriados a Ecuador y Colombia, sus países de origen.

Repatriación de sobrevivientes

Este sábado 18 de octubre el mandatario estadounidense recurrió a su cuenta oficial de Truth Social en la que brindó mayores detalles sobre el sexto ataque de este tipo que ha realizado su Gobierno desde principio de septiembre a embarcaciones que son sindicadas de llevar a bordo sustancias ilícitas.

"Fue un gran honor para mí destruir un gran submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico. La inteligencia estadounidense confirmó que este buque estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales. A bordo había cuatro narcoterroristas conocidos. Dos de ellos murieron", señaló en su post.

Además, el jefe de Estado indicó que "los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento".

Asimismo, Trump reveló que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido tras la acción marítima. Y prometió su lucha contra el narcoterrorismo: "Bajo mi supervisión, Estados Unidos no tolerará a narcoterroristas que trafiquen drogas ilegales, ni por tierra ni por mar".

El Pentágno publica video de ataque

Posteriormente al pronunciamiento de Donald Trump en su red social, el Pentágono publicó a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), un video en blanco y negro del ataque.

En este audiovisual se observa un buque moviéndose entre las olas en el Caribe con la parte frontal sumergida a centímetros de la superficie. Después, se producen explosiones, al menos una sobre la popa de esta embarcación de gran tamaño.

Un dato importante de destacar, de acuerdo a información de la cadena CNN, es que la Administración del presidente de los Estados Unidos se encontraba evaluando, entre el viernes y la mañana de este sábado, qué realizar con los dos extranjeros que sobrevivieron a este ataque.

Vale recordar que el gobierno norteamericano desde hace semanas atrás adelanta un despliegue militar en el Caribe cerca de Venezuela con el principal objetivo de combatir el narcotráfico.

En resumen, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló que los sobrevivientes de un reciente ataque militar contra un presunto submarino que transportaba drogas en el Caribe, serán repatriados a Ecuador y Colombia, sus países de origen.