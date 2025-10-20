Fuga en penal de Piura: Cinco agentes del INPE presuntamente involucrados en escape

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que cinco agentes vienen siendo investigados por estar presuntamente involucrados en la fuga de un recluido por el delito de extorsión en el Establecimiento Penitenciario de Piura.

Agentes fueron detenidos

A través de un comunicado, el INPE reveló las identidades de cinco agentes penitenciarios que vienen siendo investigados y han sido detenidos por las autoridades correspondiente por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de favorecimiento de fuga al interno psiquiátrico Krisman Feliz Nizama, preso por el delito de extorsión.

Se trata de los agentes del penal de Piura: Percy Elvis Salon Villa, Walter Ángelo Caicay Reyes, Julio Ronald Chumacero Niño, José Armando Trujillano Samamé y Juan Carlos Santos Hinostroza.

Según se detalló, el prisionero se dirigía a recibir su tratamiento psiquiátrico, cuando escapó por un forado en la parte inferior de la puerta de acceso al tópico del lugar, durante el servicio de seguridad interna de estos trabajadores.

Aseguraron que la institución se mantendrá brindando las facilidades a las autoridades competentes para realizar las investigaciones de ley, con la finalidad de determinar las responsabilidades que correspondan, mientras se continúa con la búsqueda del interno en cuestión.

🚨 El INPE informa sobre los agentes penitenciarios presuntamente involucrados en la fuga de un interno del penal de Piura. pic.twitter.com/HMvaJ9eUOt — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) October 20, 2025

Fuga de interno

La fuga se registró el domingo 19 de octubre alrededor de las 6:30 a. m., por lo que las autoridades activaron los protocolos de seguridad y desplegaron una búsqueda exhaustiva en todo el interior del penal así como en las zonas aledañas. En ese sentido, el INPE comunicó que se notificó a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio del Perú, instituciones que investigan lo sucedido.

Sumado a ello, el INPE dispuso la remoción del director y subdirector del penal se decidió como medida inmediata, mientras la Oficina de Asuntos Internos se trasladó a Piura para conducir una indagación administrativa.

Este caso se suma a otra fuga registrada el viernes 17 de octubre, un interno de nacionalidad venezolana logró evadir la custodia en el penal de Huaral, lo que también provocó la destitución inmediata del director del centro de reclusión.

Paralelamente, también hay preocupación por la seguridad de los propios funcionarios penitenciarios, pues en el penal de Chincha, su director recibió amenazas mediante videos enviados a su celular para evitar el traslado de un recluso conocido como 'Cabezón Pier'.

En este contexto, el INPE informó que se detuvo y se viene investigando a cinco agentes penitenciarios que estaban de turno durante la fuga del reo por extorsión en el penal de Piura.