Civiles en Gaza siguen muriendo: Israel incumple alto al fuego y ACABA con miembros de una familia

El alto al fuego pactado entre Israel y Hamas en Gaza se ha cumplido de forma parcial, con el intercambio de prisioneros, aunque civiles gazatíes siguen muriendo. De acuerdo a la Defensa Civil palestina en la franja, 11 miembros de una familia, incluidos siete menores, fueron liquidados por las FDI.

Ataque fue contra un vehículo

Las información oficial señalaba que un vehículo que se trasladaba hacia el barrio de Zeitun, al norte del enclave, fue el objetivo de las fuerzas israelíes que controlan la zona. El proyectil de artillería dio contra un bus en el que viajaba una familia que retornaba a su hogar.

En canales como el de Gaza Now en Telegram, se reportó en un primer momento que eran 10 las víctimas, y que de ellos solo uno era un niño. Sin embargo, con el pasar de las horas se confirmó que había un fenecido más y que eran siete los menores que iban a bordo de la unidad.

Por su parte, las FDI no se han atribuido el ataque y en sus redes sociales solo confirmaron que atacaron a un grupo de personas que emergió de uno de los túneles que hay en la ciudad. Esta ofensiva fue contra blancos a los que consideraba perjudiciales para su bienestar. Por tal motivo, instaron a los habitantes del enclave a alejarse de sus fuerzas.

"Más temprano hoy, varios sospechosos fueron vistos cruzando la línea amarilla y acercándose a las tropas de las FDI en el norte de Gaza, esto es una clara violación del acuerdo. Tras múltiples intentos de alejarlos, los sospechosos se negaron a cumplir las instrucciones, lo que llevó a las tropas a abrir fuego para eliminar la amenaza", indica el comunicado.

Alto al fuego en Gaza

El 3 de octubre pasado, Hamas aceptó parcialmente el acuerdo de paz presentado por Donald Trump y aprobado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Esto se corroboró con la firma entre los líderes que actuaron como mediadores.

Hasta el momento, nueve cadáveres de rehenes israelíes han sido devueltos a Tel Aviv, mientras que más de 2000 palestinos han regresado a la franja. Sin embargo, El país hebreo acusa a su vecino de estar incumpliendo el acuerdo, por lo que las hostilidades se podrían reanudar.

Con lo manifestado por la Defensa Civil de Hamas, se comprobaría que Israel está incumpliendo con el alto al fuego y sus fuerzas continúan matando a civiles gazatíes. Esto por el último reporte de un ataque contra un bus que transportaba a 11 miembros de una familia.