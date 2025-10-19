Bolivia tiene nuevo presidente: Candidato de centroderecha Rodrigo Paz se impuso en la segunda vuelta

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La prolongada estancia en el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) tiene fecha de expiración en Bolivia, luego de que Rodrigo Paz se impusiera en la segunda vuelta a Jorge 'Tuto' Quiroga. El candidato del Partido Demócrata Cristiano obtuvo el respaldo de la mayoría de votantes, con lo que se convierte en el nuevo presidente del país altiplánico.

Paz García fue outsider en primera vuelta

Aunque ninguna encuestadora lo colocaba entre el bolillo de postulantes a pasar al balotaje, el centrista acabó dando la sorpresa y obtuvo el primer lugar. En esta instancia volvió a contar con el mayor respaldo de la ciudadanía boliviana, al imponerse con 54 % sobre el 45 % de su contendor, con lo que tomará el poder el próximo 8 de noviembre.

Rodrigo Paz, ganador del balotaje con el 54% por arriba de Jorge Tuto Quiroga (45%) según conteo rápido del SIREPRE al 97.8%.



📌Manténgase informado en https://t.co/EnUy4KdAWx#ElDeber #SegundaVuelta #Balotaje #Bolivia pic.twitter.com/FBfY01Zcys — EL DEBER (@grupoeldeber) October 20, 2025

Con los resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) ofrecidos esta noche por el TSE, con el 97,68 % de las actas computadas, el senador de centro derecha se erigió como el favorito este domingo 19 de octubre. Su propuesta apunta a los programas sociales e incentivar la inversión privada.

Además, esto marca el fin del movimiento liderado por Evo Morales, a la cabeza del gobierno boliviano entre 2006 y 2019, cuando renunció al cargo, siendo sucedido constitucionalmente por Jeanine Áñez Chávez. Un poco menos de un año después, Luis Arce, nuevo candidato del MAS, ganó los comicios del 2020.

El perfil del nuevo presidente de Bolivia

Nacido hace 58 años en Santiago de Compostela, España, a causa del exilio de sus padre, el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora, ha tenido una amplia trayectoria en la política boliviana y exterior. Se formó en Washington, Estados Unidos, obteniendo una licenciatura en Economía y Relaciones Internacionales.

En 2002 fue elegido diputado por Tarija, un municipio ubicado al sur de Bolivia, consiguiendo su ingreso al Congreso. Regresó a dicha ciudad entre 2010 y 2020 para ser concejal y luego se presentó para el puesto de alcaldía, ganando los comicios con el 55 % de los votos.

Para las pasadas elecciones, candidateó al senado por la alianza Comunidad Ciudadana, consiguiendo un escaño. Paz Pereira no está libre de polémicas, debido a la existencia de una denuncia en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) del país altiplánico, por transacciones no justificadas en su etapa en el Parlamento.

Con los resultados ofrecidos, Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia, y asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre. El candidato de centro se impuso en la segunda vuelta al conservador Jorge 'Tuto Quiroga por 54 % ante 45 %.