Trump hace fuerte acusación contra Petro en redes sociales: Presidente de Colombia le respondió con todo

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Estados Unidos confirmó recientemente que una embarcación en el Caribe, presuntamente afiliada al ELN, fue atacada, lo que provocó la reacción del gobierno de Colombia. En redes, Donald Trump acusó a Gustavo Petro de liderar una organización, narcoterrorista, lo que ameritó una contundente respuesta por parte de su homólogo.

¿Qué se dijeron Trump y Petro en redes?

Desde su cuenta de Truth, el mandatario estadounidense aseguró que el líder colombiano es la cabeza del narcotráfico en su país y que incentiva la producción de drogas ilegales. Agregó que los susidios que recibe de parte de su administración no son utilizadas para frenarlo, por lo que decidió cortarlo de raíz.

"A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de realizarse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de producto a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos. Petro, un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no será bien recibido" sostuvo Trump.

Por su parte, en X el jefe de Estado colombiano tuvo fuertes calificativos, llamando al republicano "ignorante" y "grosero", aseverando que desconoce la historia de su nación. Recalcó que su ideología política le hace alguien diferente a él, que solo piensa en los negocios, descartando que se dedique al narcotráfico.

"Yo no hago business, como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias", manifestó.

Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EEUU, al contrario, ha querido mucho su cultura.



Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguró que algo aprenderá de la soledad.



Yo... — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 19, 2025

La embarcación atacada en el Caribe

El último sábado 18 de octubre el inquilino de la Casa Blanca aseguró en la red social que fundó que un buque submarino fue hundido. Inteligencia de su país confirmó que transportaba en su interior fentanilo y otra clase de narcóticos. Producto del ataque dos personas fallecieron, mientras que los sobrevivientes fueron repatriados a Colombia y a Ecuador, sus países de origen.

A través de sus redes, los presidente de Estados Unidos y Colombia han arremetido uno contra el otro. Mientras Donald Trump hizo una acusación contra Gustavo Petro, señalándolo como un capo de las drogas, su homólogo lo calificó de "ignorante" y "grosero", y negó que esa afirmación sea real.