19/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Miles de personas marcharon en el centro de Santiago de Chile y en distintas ciudades del país en rechazo a los recortes contemplados en el proyecto de ley de presupuesto para 2027 impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast.

Bajo consignas como "En Chile sí hay plata" y "Ni un peso menos", la convocatoria reunió a la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), junto a agrupaciones estudiantiles y sociales, con reportes de cierres viales, despliegue policial e incidentes con gas pimienta y detenciones en las inmediaciones del Centro Cultural Gabriela Mistral.

Aumento de gasto con recortes en sectores clave

El proyecto presupuestario presentado en octubre ante el Congreso plantea un incremento general del gasto público del 1,5 % (por un total de 105,8 billones de pesos), pero aplica recortes en áreas como educación, sanidad, seguridad, cultura e igualdad.

Frente a la resistencia social y parlamentaria, el Ejecutivo repuso en la discusión el programa Yo Elijo mi PC, inicialmente excluido del texto original y orientado a entregar equipos portátiles a 96.100 estudiantes, mientras dirigentes sindicales advirtieron que continuarán las movilizaciones antes de que se defina la norma a fines de mes.

Los chilenos se manifiestan contra los recortes propuestos en los presupuestos de 2027



Manifestantes salieron a las calles en Chile para protestar contra los recortes propuestos en los presupuestos de 2027, alegando que pondrán en peligro la educación, la vivienda y los... pic.twitter.com/h2MSZ3Af0o — DW Español (@dw_espanol) November 19, 2026

Antecedentes estudiantiles y panorama económico adverso

El malestar por el ajuste fiscal ya había tenido episodios previos de tensión, como la protesta estudiantil de inicios de octubre en Santiago de Chile tras el ingreso del proyecto presupuestario, jornada marcada por choques con carabineros en el trayecto hacia el palacio de La Moneda.

Estas protestas coinciden con indicadores económicos desfavorables en el país: el Banco Central informó que el PIB cayó un 1,1% interanual en el tercer trimestre de 2026, arrastrado principalmente por un retroceso del 14,7 % en la minería.

A ello se suma el informe de la OCDE sobre una baja del 3,5 % en el ingreso real por habitante en el segundo trimestre del año, el mayor descenso entre los 20 países miembros con datos disponibles.

Caída en la aprobación del gobierno

El escenario político y social también se ve golpeado por el deterioro en la percepción ciudadana hacia la gestión de José Antonio Kast. Según la encuesta de Agenda Criteria difundida el domingo 15 de noviembre, la aprobación presidencial bajó seis puntos hasta el 18 %, mientras la desaprobación subió cinco puntos y alcanzó el 72 %.

El estudio reflejó además un aumento del pesimismo sobre el rumbo económico a seis meses, con un 60 % de encuestados que prevé que la economía nacional empeorará y un 46 % que anticipa un deterioro en la situación de su hogar.

Las marchas condensan así la tensión entre la agenda de contención fiscal del gobierno y las demandas de sindicatos, estudiantes y movimientos sociales por proteger el gasto público y los derechos sociales. Con la tramitación legislativa en curso y un clima de baja popularidad oficialista, el desenlace de las negociaciones definirá el pulso social en Chile en las próximas semanas.