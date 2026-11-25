25/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Barcelona no tuvo problemas a jugar en Azerbaiyán y con contundencia se impuso al Sabah en el estadio Olímpico de Bakú. Los azulgranas golearon 4 a 1, destacando el doblete del británico Anthony Gordon que le permite colocarse entre los ocho primeros de la fase de liga de la Champions League.

Gordon guió el triunfo azulgrana

Pese a que el conjunto local trató de defender con una línea de cuatro tirada atrás, el cuadro 'culé' se adueño de las acciones, aunque sin dejar de sufrir contratiempos como el tiro al travesaño del volante Ivan Lepinjica. Sin embargo, de a pocos se inclinó la balanza a favor de la visita.

Al minuto 31 Karin Adeyemi gestó una buena jugada por derecha y sacó un centro bloqueado por el arquero, pero que el rebote le favoreció a Gordon, que solo tuvo que empujar la pelota. De una acción similar, el ex Newcastle marcó el segundo a los 51'.

El tercer tanto no tardó en llegar y a los 55' Alejandro Balde llegó por izquierda y sacó un centro cruzado que encontró solo al alemán Adeyemi. La cuarta anotación la puso el brasileño Gabriel Jesús, nuevamente con una pelota atajada por el meta Stas Pokatilov que su defensa no pudo despegar.

Sin embargo, el Barcelona no pudo cuidar el cero en su arco y de un contragolpe a los 63', Joy-Lance Mickels recibió un centro desde la izquierda definió cruzado ante una defensa mal parada. Al 72' el autor del descuento tuvo el segundo del Sabah, pero pifió en su definición.

Calendario del Barcelona en la Champions

Al cuadro dirigido por Hansi Flick le restan tres partidos en la fase de liga. El martes 8 de diciembre tendrá un difícil desafío ante el Manchester City como local en el Camp Nou. Ya en enero, visitará el 20 de ese mes al Sporting Club en Portugal y cerrará esta ronda en casa frente al Como de Italia siete días después.

De momento, el cuadro azulgrana suma 12 puntos y se coloca entre los ocho primeros, lo que le garantizaría un lugar en los octavos de final. Cabe recordar que del noveno al vigesimocuarto lugar juegan una fase previa para instalarse entre los 16 mejores.

Barcelona goleó al Sabah de Azerbaiyán en condición de visitante gracias a los goles de Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Gabriel Jesús. Este resultado pone a los 'culé' de momento entre los ocho primeros de la fase de liga de la Champions League.